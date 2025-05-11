Втім, родичі та сусіди не вірять, що військовий міг продати своєму майбутньому вбивці зброю, адже сім'ї давно конфліктували і навіть судилися, передає 24 Канал із посиланням на OBOZ.UA.

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Що відомо

Віталій Пиндюра разом з дружиною Катериною, дитиною-школярем та тещею Вікторією Дмитрівною проживали у приватному будинку в Софіївській Борщагівці багато років. Наприкінці 2023 року чоловіка мобілізували до ЗСУ. Останнім часом він перебував у районі Покровська.

У день трагедії він якраз приїхав додому у відпустку. Разом із дружиною Віталій встиг забрати тещу з медзакладу, де та щодня проходила лікування. Коли родина приїхала додому, жінки зайшли до хати, а Віталій залишився в автівці поговорити по мобільному. За кілька хвилин Катерина та її матір почули постріли. Теща військового відчинила двері і виглянула у двір. Туди вже зайшов їхній сусід Віктор Гончарук з автоматом у руках. Він випустив у Вікторію Дмитрівну чергу, при цьому кажучи, що не пробачить їй смерть його собаки. Катерина змогла врятуватися, вибравшись через вікно до сусідів.

Як розповідають знайомі родини, у неї був давній конфлікт із сусідом Віктором Гончаруком. Чоловік ще 15 років тому намагався залицятися до Вікторії Дмитрівни, але отримав відмову. 5 років тому він одружився. Його дружина нібито сильно ревнувала і намагалася налаштувати Віктора проти сусідки. Нещодавно у Гончаруків померла собака. Вони звернулися до екстрасенса, а той сказав, що до цього причетна Вікторія Дмитрівна. Про це Гончарук розповідав усім сусідам.

Зять Вікторії Дмитрівни – Віталій – теж був об'єктом ненависті Гончарука, оскільки захищав тещу. Влітку Гончарук вдарив жінку, а Віталій вдарив його у відповідь. І Гончарук подав до суду. За заподіяння легких тілесних ушкоджень Києво-Святошинський районний суд Київської області в листопаді 2023 року зобов'язав Віталія заплатити штраф у 1 700 гривень.

Вже після вбивства слідство заявило, що місяць тому Віталій продав Вікторові зброю за 1000 доларів. А в день трагедії між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий нібито вимагав від покупця виплатити йому ще певну суму.

Сусіди не вірять, що військовий міг продати сусідові зброю, перебуваючи з ним у конфлікті. "Може, поліція це заявила, керуючись словами Гончарука? Але як можна таке стверджувати і вірити вбивці?" – обурюються вони.

Нагадаємо, що 9 травня суд обрав Віктору Гончаруку запобіжний захід – перебування під вартою без права внесення застави.