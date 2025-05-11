"Усе почалося через невдале залицяння": нові деталі розстрілу військового і його тещі під Києвом

8 травня у Софіївській Борщагівці 63-річний місцевий мешканець розстріляв військового та його тещу. У поліції кажуть, що конфлікт між чоловіками виник через оплату грошей за продану раніше військовим нападнику зброю.

Втім, родичі та сусіди не вірять, що військовий міг продати своєму майбутньому вбивці зброю, адже сім'ї давно конфліктували і навіть судилися, передає 24 Канал із посиланням на OBOZ.UA.

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Що відомо

Віталій Пиндюра разом з дружиною Катериною, дитиною-школярем та тещею Вікторією Дмитрівною проживали у приватному будинку в Софіївській Борщагівці багато років. Наприкінці 2023 року чоловіка мобілізували до ЗСУ. Останнім часом він перебував у районі Покровська.

У день трагедії він якраз приїхав додому у відпустку. Разом із дружиною Віталій встиг забрати тещу з медзакладу, де та щодня проходила лікування. Коли родина приїхала додому, жінки зайшли до хати, а Віталій залишився в автівці поговорити по мобільному. За кілька хвилин Катерина та її матір почули постріли. Теща військового відчинила двері і виглянула у двір. Туди вже зайшов їхній сусід Віктор Гончарук з автоматом у руках. Він випустив у Вікторію Дмитрівну чергу, при цьому кажучи, що не пробачить їй смерть його собаки. Катерина змогла врятуватися, вибравшись через вікно до сусідів.

Як розповідають знайомі родини, у неї був давній конфлікт із сусідом Віктором Гончаруком. Чоловік ще 15 років тому намагався залицятися до Вікторії Дмитрівни, але отримав відмову. 5 років тому він одружився. Його дружина нібито сильно ревнувала і намагалася налаштувати Віктора проти сусідки. Нещодавно у Гончаруків померла собака. Вони звернулися до екстрасенса, а той сказав, що до цього причетна Вікторія Дмитрівна. Про це Гончарук розповідав усім сусідам.

Зять Вікторії Дмитрівни – Віталій – теж був об'єктом ненависті Гончарука, оскільки захищав тещу. Влітку Гончарук вдарив жінку, а Віталій вдарив його у відповідь. І Гончарук подав до суду. За заподіяння легких тілесних ушкоджень Києво-Святошинський районний суд Київської області в листопаді 2023 року зобов'язав Віталія заплатити штраф у 1 700 гривень.

Вже після вбивства слідство заявило, що місяць тому Віталій продав Вікторові зброю за 1000 доларів. А в день трагедії між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий нібито вимагав від покупця виплатити йому ще певну суму.

Сусіди не вірять, що військовий міг продати сусідові зброю, перебуваючи з ним у конфлікті. "Може, поліція це заявила, керуючись словами Гончарука? Але як можна таке стверджувати і вірити вбивці?" – обурюються вони.

Нагадаємо, що 9 травня суд обрав Віктору Гончаруку запобіжний захід – перебування під вартою без права внесення застави.