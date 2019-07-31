Розстріл патрульних у Дніпрі: засуджений Пугачов оскаржив довічне ув'язнення
Засуджений до довічного позбавлення волі за жорстоке вбивство патрульних у Дніпрі Олександр Пугачов оскаржив вирок суду присяжних.
Як повідомили у Дніпровському апеляційному суді, тут 30 липня розпочався розгляд апеляційної скарги Пугачова.
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Зокрема, під час судового засідання колегія суддів розглянула заяву обвинуваченого про перенесення слухання справи.
Відтак, у справі оголошено перерву. Наступне засідання відбудеться 17 вересня.
Що відомо про вбивство патрульних у Дніпрі
Воно сталося ще восени 2016 року. Тоді Пугачов відкрив вогонь по патрульним після того, як ті його зупинили. У підсумку він жорстоко застрелив одного правоохоронця та поранив його напарницю, але, на жаль та, за деякий час померла у лікарні.
Пугачова затримали не одразу, навіть була інформація, що він намагався текти в Іспанію. Зрештою його знайшли у одній із лікарень Дніпра – поліцейська, яку застрелив Пугачов, перед смертю встигла вистрелити йому в живіт. Після того, як йому зробили операцію, Пугачова передали правоохоронцям. До слова, медики описували Олександра Пугачова, як психічно неврівноваженого, але осудного.
Суд над Пугачовим тривав три роки та звершився лише у квітні 2018 року. Пугачова засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Також він має відшкодувати 3 мільйони гривень моральної компенсації матері загиблої патрульної Ользі Макаренко і 26 тисяч гривень управлінню патрульної поліції Дніпра за пошкодження майна. Зауважимо, що засуджений своєї провини не визнав і зі слідством не співпрацював.
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