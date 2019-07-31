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      Розстріл патрульних у Дніпрі: засуджений Пугачов оскаржив довічне ув'язнення

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      Олександр Пугачов
      Олександр Пугачов / Litsa.com.ua

      Засуджений до довічного позбавлення волі за жорстоке вбивство патрульних у Дніпрі Олександр Пугачов оскаржив вирок суду присяжних.

      Як повідомили у Дніпровському апеляційному суді, тут 30 липня розпочався розгляд апеляційної скарги Пугачова.

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      Зокрема, під час судового засідання колегія суддів розглянула заяву обвинуваченого про перенесення слухання справи.

      Відтак, у справі оголошено перерву. Наступне засідання відбудеться 17 вересня.

      Що відомо про вбивство патрульних у Дніпрі

      Воно сталося ще восени 2016 року. Тоді Пугачов відкрив вогонь по патрульним після того, як ті його зупинили. У підсумку він жорстоко застрелив одного правоохоронця та поранив його напарницю, але, на жаль та, за деякий час померла у лікарні.

      Пугачова затримали не одразу, навіть була інформація, що він намагався текти в Іспанію. Зрештою його знайшли у одній із лікарень Дніпра – поліцейська, яку застрелив Пугачов, перед смертю встигла вистрелити йому в живіт. Після того, як йому зробили операцію, Пугачова передали правоохоронцям. До слова, медики описували Олександра Пугачова, як психічно неврівноваженого, але осудного.

      Суд над Пугачовим тривав три роки та звершився лише у квітні 2018 року. Пугачова засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Також він має відшкодувати 3 мільйони гривень моральної компенсації матері загиблої патрульної Ользі Макаренко і 26 тисяч гривень управлінню патрульної поліції Дніпра за пошкодження майна. Зауважимо, що засуджений своєї провини не визнав і зі слідством не співпрацював.

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      Теги: Кримінальні новини Новини Дніпра Судді Вбивство поліцейських в Дніпрі Новини України Новини політики
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