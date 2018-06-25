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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Розстріл подружжя у Харкові: причиною вбивства став борг

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Підозрюваний у вбивстві сімейної пари в Харкові
Підозрюваний у вбивстві сімейної пари в Харкові / Фото з вільних джерел

Слідство встановило, що основною причиною вбивства подружжя у Харкові став борг у 100 тисяч доларів.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на речницю поліції Харківської області Олену Баранник.

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"Основна версія, яка розглядається це боргове зобов’язання. Потерпілий заборгував затриманому 100 тисяч доларів і не збирався їх віддавати", – повідомила речниця.

Вона додала, що затриманий одразу почав співпрацювати зі слідством та повністю визнав свою провину. Також вона зазначила, що вбивству передували багато різних подій.

"Потерпілий і затриманий були знайомі з дитинства. У них непроста історія взаємовідносин", – розповіла Баранник.

Раніше 24 канала повідомляв, що за неофіційною інформацією, між загиблим і зловмисником за декілька днів до цього стався конфлікт, саме тому чоловік прийшов помститися. Також повідомили, що зловмисник спочатку навіть сплутав під’їзди, і лише з другого разу знайшов потрібну квартиру.

Нагадаємо, що вранці 24 червня у Харкові на вулиці Академіка Павлова сталася жахлива трагедія. Чоловік із автомата розстріляв сімейну пару, а також поранив їхню 13-річну доньку.

Теги: Новини України Жертви Новини Харкова Кримінальні новини Гроші
Джерело: 24 Канал
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