Розстріл подружжя у Харкові: причиною вбивства став борг
Слідство встановило, що основною причиною вбивства подружжя у Харкові став борг у 100 тисяч доларів.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на речницю поліції Харківської області Олену Баранник.
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"Основна версія, яка розглядається це боргове зобов’язання. Потерпілий заборгував затриманому 100 тисяч доларів і не збирався їх віддавати", – повідомила речниця.
Вона додала, що затриманий одразу почав співпрацювати зі слідством та повністю визнав свою провину. Також вона зазначила, що вбивству передували багато різних подій.
"Потерпілий і затриманий були знайомі з дитинства. У них непроста історія взаємовідносин", – розповіла Баранник.
Раніше 24 канала повідомляв, що за неофіційною інформацією, між загиблим і зловмисником за декілька днів до цього стався конфлікт, саме тому чоловік прийшов помститися. Також повідомили, що зловмисник спочатку навіть сплутав під’їзди, і лише з другого разу знайшов потрібну квартиру.
Нагадаємо, що вранці 24 червня у Харкові на вулиці Академіка Павлова сталася жахлива трагедія. Чоловік із автомата розстріляв сімейну пару, а також поранив їхню 13-річну доньку.