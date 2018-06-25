Розстріл відвідувачів у ресторані в Києві: з'явилась інформація про стрільця та жертв

Журналісти з'ясували ім'я власника ресторану "Арго" на Оболонській набережній у Києві, а також людей, в яких він здійснив кілька пострілів внаслідок конфлікту, що виник у його закладі.

Як повідомляє ресурс "Обозреватель" з посиланням на власні джерела, стрільцем виявився приватний підприємець 60-річний Нугзар Хелайя, який є уродженцем грузинського Тбілісі.

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Стрільцем виявився уродженець Тбілісі

"Стрілянина сталася в результаті конфлікту між ним і відвідувачами закладу. Гучна компанія складалася з семи осіб. Хелайя відкрив вогонь із пістолета Макарова. Всього було 8 пострілів", – розповів співрозмовник видання.



Нугзар Хелайя здіснював постріли з пістолету Макарова

За його словами, стрілець спершу влучив у 31-річного Михайла Максимця, який отримавши кулю у груди, відразу втратив свідомість, однак його з лівостороннім пневмотораксом (скупчення повітря або газу в плевральній порожнині з одночасним підвищенням тиску в ній – 24 канал), встигли доправити до лікарні.

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Пістолет міг бути зі спиляними номерами

Крім того, як переконує джерело, вогнепальне поранення в голову отримав 29-річний Володимир Олійник, який у підсумку помер на місці інциденту.

Як стверджують журналісти, на місці події правоохоронці виявили 7 гільз, 5 куль і саме знаряддя вбивства – нібито зі спиляними номерами.



Чоловік у відвідувачів його ресторану здійснив щонаменше 8 пострілів

Водночас підкреслюється, що відвідувачі закладу, з якими у власника виник конфлікт, могли бути озброєними, але підтвердження цій інформації поки немає.

Нагадаємо, уночі проти 24 червня в Оболонському районі Києва в одному з ресторанів власник закладу розстріляв трьох осіб, які нібито ображали його у присутності доньки.