У сина було загострене почуття справедливості, – батько майданівця під час допиту в суді

У четвер, 12 квітня, Святошинський суд Києва слухав свідчення рідних героя Небесної Сотні Олексія Братушки. У справі розстрілу на Інститутській судять п’ять колишніх бійців "Беркуту": Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтуру, Олега Янішевського та Сергія Зінченка.

Як повідомив сайт "Лівий берег", 20 лютого 2014 лютого на Інститутській загинуло 48 людей, ще 84 були поранені. У справі мали заарештувати 25 беркутівців.

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Олексій Братушка загинув зранку 20 лютого 2014 року біля Жовтневого палацу: куля ввійшла в праве плече, пошкодивши хребці і спинний мозок.

На сьогодні по цій справі допитали сто потерпілих, залишилось допитати ще 28 потерпілих, і тоді суд перейде до допиту свідків.

Першим допитували батька Олексія – Сергія Братушки. Він повідомив, що його син приїжджав на Майдан щоразу, коли там було "гаряче" і не був членом політичних організацій.

У сина було загострене почуття справедливості. Як тільки син почув, що майданівців по дорозі до Києва перестрівали "тітушки", взяв з собою тільки документи і робочі окуляри,

– згадав батько загиблого.



Батько Олексія – Сергій Братушка

Поїхав Олексій на Майдан ввечері 19 лютого, а 20 лютого його не стало.

Батькам зателефонував слідчий з Шевченківського райвідділку і запросив на опізнання. Але з цим вийшла плутанина: переплутали тіла загиблих, тому тіло Олексія лежало неопізнаним до 22 лютого, доки його не знайшла сестра.

Я ходила з його фотографією по Майдану, але ніхто не міг нічого сказати. В списках поранених його не було, але священик з Михайлівського собору підказав, що в морзі на Оранжерейній є три неопізнаних тіла. З них два обгорілі ще 18 лютого. Третім виявився Олексій,

– сказала сестра загиблого майданівця.



Ольга Шевель у Святошинському суді

Та коли суд вивчав документи справи, то виявили, що відео розмите. Навіть родичі не змогли впізнати Олексія. Зате адвокат "беркутівців" на відео зміг побачити навіть "мушку на палочці".

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Пізніше прокурор прокументував журналістам, що свідки, які зможуть детальніше розкрити події того ранку таки є. Але поговорити з ними можна буде лише після того, як вони з’являться у суді.

Наступного разу, а це планується на 19 квітня, Святошинський суд допитає Артема Запотоцького, який 20 лютого на Інститутській отримав вогнепальне поранення в грудну клітину і зараз пересувається на візку.