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      Розстріли на Майдані: з’явилося відео з Порошенком біля поранених активістів

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      Петро Порошенко на Майдані у 2014 році
      Петро Порошенко на Майдані у 2014 році / Ілюстративне фото

      Президент України Петро Порошенко був на Майдані у день кривавих розстрілів протестувальників – 18 лютого 2014 року. У мережі опублікували відео, на якому Порошенко зафіксований поруч з пораненими активістами.

      Події у ролику відбуваються вранці у Маріїнському парку. Сам запис опублікований на Youtube-каналі "Алекс N".

      Читайте також: Розстріл Небесної Сотні: найтрагічніший день в історії незалежної України у фото

      На відео чутно постріли. Навколо одного з пораненого мітингувальників зібралися люди. Серед них був і Порошенко. Він розмовляв із пораненим і пропонував, щоб його поклали на щит і перенесли до безпечного місця. При цьому на кадрах не видно, щоб Порошенко власноруч виносив поранених, як це написано у назві відео.

      Дивіться відео з Порошенком біля поранених на Майдані:

      Що відомо про події на Майдані 18-20 лютого 2014 року? Цей фінальний і найдраматичніший етап протестів. Під час нього загинула понад сотня протестувальників, ще кілька тисяч зазнали поранень.

      Вранці 18 лютого протестувальники вирушили до Верховної Ради, де депутати мали розглянути зміни до Конституції України щодо обмеження повноважень президента. Проте за вказівкою голови парламенту Рибака канцелярія відмовлялась реєструвати цей документ. Це викликало обурення протестувальників і призвело до зіткнень з силовиками.

      Спроба протестувальників боронити барикади по вулиці Інститутській і Грушевського у Києві виявились не ефективними. Протягом дня силовики захопили всі барикади на цих вулицях та відтіснили протестувальників до Майдану Незалежності. Там, незважаючи на штурм силовиків із застосуванням БТР, світло-шумових гранат і помпових рушниць, протестувальники змогли утримати снігову барикаду на Хрещатику (зі сторони Європейської площі). Для захисту барикад від навали силовиків, мітингувальники застосовували биту бруківку і коктейлі молотова.

      Критичною була ніч з 18 на 19 лютого. Тоді силовикам вдалося захопити барикаду на Хрещатику, підпалити барикаду по вулиці Інститутській, табір протестувальників і Будинок профспілок. Єдиним бар'єром між силовиками і протестувальниками, яких витіснили до сцени на Майдані, став вогонь, який протестувальники підтримували усіма підручними засобами, а силовики гасили водометами.

      Дивіться відео про розстріл активістів майдану:

      Штурм припинився тільки під ранок, коли у силовиків закінчились гранати і набої. Вранці 19 лютого на допомогу протестувальникам крізь блокаду силовиків прорвався автобус львів'ян. Близько 40 людей з палицями і щитами кинулись у наступ на солдат внутрішніх військ. Хтось із офіцерів вигукнув: "Они с огнестрелами!", чим викликав паніку серед солдат в вони почали тікати.

      Протестувальникам вдалося повністю відновити контроль над Майданом. Під час цих подій силовики з вогнепальної зброї вбили понад 20 осіб.

      Протягом 19 лютого протестувальники втримували позиції на Майдані. А силові структури розпочали підготовку до "антитерористичної операції". Переговори лідерів опозиції з Януковичем залишились безрезультатними.

      Вранці 20 лютого протестувальники перейшли у контрнаступ. Попри значні втрати, вони змогли зайняти Український Дім, Жовтневий палац та відтіснити силовиків до урядового кварталу.

      Згодом в інтернеті з'явились відеозаписи того, як силовики стріляють з вогнепальної зброї по неозброєних протестувальниках на вулиці Інститутській. Після 15:00 того дня міліцейські підрозділи почали масово отримувати зброю та бойові набої. Загалом було видано 1000 стволів, з них 408 – "тітушкам". Через це жертв могло бути значно більше, але не було наказу на застосування цієї зброї.

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Євромайдан Небесна Сотня Історія Новини Києва Жертви
      Джерело: 24 Канал
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