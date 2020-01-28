16:05
28 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Робоча поза Лукашенка. Рецидив Поклонської
      Вєсті Кремля
      12:48, сьогодні
      Вєсті.UA: Зустріч з Богданом за 5 тисяч. Незламний Аваков
      Вєсті.UA
      10:34, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Розстріляли задля забави: на Запоріжжі браконьєри жорстоко вбили степового орла – фото 18+

      1931 Читать новость на русском
      Степовий орел / Ілюстративне фото

      Птах занесений до Червоної книги України. Втім, це не зупинило зловмисників: вони задля власної втіхи розстріляти орла та залишили його тушку на дереві.

      Вбитого птаха знайшов місцевий житель. Він передав ЗМІ фото мертвої тварини та уточнив: браконьєри навіть не намагалися приховати сліди власного злочину. Про це пише ria-m.tv.

      Риба гниє з голови: У резиденції президента біля Києва мисливці відстрілюють тварин: фото 18+

      Застреленого степового орла знайшли в Якимівському районі Запорізької області. Найімовірніше, птах прилетів туди на зимівлю, однак так і не дожив до весни.

      Увага! Не рекомендуємо переглядати фото людям зі слабкими нервами! 18+


      Птаха розстріляли браконьєри/ фото ria-m.tv

      Нелюди вбили орла задля розваги/ фото ria-m.tv


      Вбитий степовий орел/ фото ria-m.tv

      Що відомо про степового орла? Птах занесений до Червоної книги України Європейську гніздову популяцію оцінюють у 5 – 20 тисяч пар. Чисельність степових орлів почала різко знижуватися в Україні на початку 20 століття.

      На сьогодні гніздова популяція в Україні зникла. Основні причини зміни чисельності – знищення ділянок степу, поселень ховрахів, загибель птахів на опорах ліній електропередач, знищення людиною.

      Переможець "Голосу країни-1" Іван Ганзера потрапив у ДТП
      сьогодні
      7795
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Світ тварин Новини Запоріжжя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:00 Інтерв'ю з Брією Блессінг: "Я думала, що вже не вийду заміж"
      Юлія Девда 50
      сьогодні , 15:00 Польша планирует приобрести истребители пятого поколения: почему этот очень беспокоит Россию
      Блоги 414
      16 січня , 14:11 Електрокаміни та їх типи: від підлогових до настінних
      1237
      27 січня , 09:07 Афіша Києва на тиждень: куди піти 27 січня — 2 лютого
      515
      сьогодні , 13:45 Хто з українських політиків найчастіше бреше і маніпулює: інфографіка
      Василь Денисюк 4685
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук