Розстріляли задля забави: на Запоріжжі браконьєри жорстоко вбили степового орла – фото 18+

Птах занесений до Червоної книги України. Втім, це не зупинило зловмисників: вони задля власної втіхи розстріляти орла та залишили його тушку на дереві.

Вбитого птаха знайшов місцевий житель. Він передав ЗМІ фото мертвої тварини та уточнив: браконьєри навіть не намагалися приховати сліди власного злочину. Про це пише ria-m.tv.

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Застреленого степового орла знайшли в Якимівському районі Запорізької області. Найімовірніше, птах прилетів туди на зимівлю, однак так і не дожив до весни.

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Птаха розстріляли браконьєри/ фото ria-m.tv



Нелюди вбили орла задля розваги/ фото ria-m.tv



Вбитий степовий орел/ фото ria-m.tv

Що відомо про степового орла? Птах занесений до Червоної книги України Європейську гніздову популяцію оцінюють у 5 – 20 тисяч пар. Чисельність степових орлів почала різко знижуватися в Україні на початку 20 століття.



На сьогодні гніздова популяція в Україні зникла. Основні причини зміни чисельності – знищення ділянок степу, поселень ховрахів, загибель птахів на опорах ліній електропередач, знищення людиною.