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"Розстріляти, як Гітлер": Ляшко епатував черговою заявою

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Ляшко
Ляшко "придумав" жорстоке покарання для людей, які відповідають за ремонт доріг / Фото з відкритих джерел

Голова "Радикальної партії" Олег Ляшко закликав закопувати в асфальт і розстрілювати робітників та чиновників, які причетні до неякісного ремонту доріг в Україні.

Про це політик заявив з трибуни парламенту 17 квітня, передає "Українська правда".

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"Легко вішати лапшу, коли дивишся з вікна гелікоптера, розказувати, які у нас хороші дороги. З висоти пташиного польоту не видно, які дороги. Подивіться, як відремонтували дороги. Там ціла сім'я може поселитися, на пікнік виїхати. Ще й корів туди засунути, в ту яму. Добратися від Запоріжжя до Маріуполя не менше 5 годин по тих колдобинах і колдо*обинах", – вигукував Ляшко.

На думку нардепа, в Україні необхідно заборонити ямковий ремонт доріг, а тих, хто ремонтував неякісно, розстріляти.

"В оті ями закопувати тих, хто організовував ремонт доріг, починаючи від керівника ремонтної дільниці і до всіх, хто ремонтував ті дороги. Закопати і зверху асфальтом проїхати бетоноукладчиком. Так, як Гітлер робив, з безбілетниками боровся: вивели, розстріляли пару чоловік – по сьогоднішній день всі платять за білети", – сказав він.

Ляшко вважає, що для того, щоб були "нормальні дороги, має бути найжорсткіша відповідальність за ями, за розкрадання".

"Дороги немає – а маєтки, як гриби після дощу ростуть", – обурився Ляшко.

Теги: Новини політики Новини України Олег Ляшко Дороги Радикальна партія
Джерело: 24 Канал
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