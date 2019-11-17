Розстріляв усіх та наклав на себе руки: поліція США підозрює батька у вбивстві сім'ї
У американському Сан-Дієго, що в Каліфорнії, внаслідок стрілянини загинула родина із п'яти осіб.
На момент приїзду медиків без ознак життя були двоє дорослих та трирічний хлопчик, повідомляє The San Diego Union-Tribune.
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Ще трьох дітей госпіталізували, та врятувати вдалося лише одного з них. 11-річний хлопчик переніс операцію, зараз він у критичному стані.
У поліції повідомили, що зранку 16 листопада до них надійшло два виклики. Перший – з будинку, де і відбулось масове вбивство: ніхто не говорив, але на задньому плані лунала сварку. Вдруге виклик надійшов вже від сусідів, які почули постріли.
Насильство у сім'ї є постійною проблемою у Сан-Дієго
За попередньою версією правоохоронців, чоловік розстріляв дружину та дітей, а потім повернув пістолет на себе. Слідчі з'ясовують всі деталі трагедії.
Напередодні у школі містечка Санта-Кларита, що також у Каліфорнії, 16-річний учень влаштував стрілянину в день свого народження. За 16 секунд він встиг вбити двох підлітків та поранити ще 3 осіб. Після цього хлопець вистрілив собі в голову.