Розтрата 30 мільйонів: експосадовцю Харківського авіазаводу оголосили підозру

У Харківській області колишньому посадовцю повідомили про підозру у розтраті 1,93 мільйона доларів та 553,24 тисяч євро. Чоловік працював на авіазаводі.

Так, мовиться про одного із екскерівників Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, що входить до складу "Укроборонпрому".

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У чому підозрюють чиновника

За версією слідства, посадовець перевів гроші від підприємства комерційним компаніям за нібито агентські послуги. Вони стосувались продажу за кордон товарів військового призначення, які виробляли на потужностях Харківського авіаційного заводу.

У результаті з'ясували, що близько 30 мільйонів гривень були розтрачені.

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