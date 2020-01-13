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      Розтрата 7 мільйонів гривень: справу "Львіввугілля" передали в поліцію

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      Ілюстративне фото / ukrinform.ua

      Держаудитслужба підтвердила факти неефективного використання бюджетних коштів – приблизно семи мільонів гривень – у ДП "Львіввугілля".

      Висновок аудиту направили до поліції й долучили до кримінального провадження за ознаками розтрати, повідомляє Bihus.info.

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      Ще у 2018 році журналісти видання "Наші гроші. Львів" з'яcувало, що попри збитки та проблеми з виплатою зарплати "Львіввугілля, замовляло послуги з перевезення керівництва персональними автомобілями на суму в понад 6,5 мільйона гривень.


      "Львіввугілля" підписало 4 договори з приватними підприємцями / Сайт закупівель Prozorro

      Цю інформацію юристи "Тисни" (Bihus.Info) направили в Західний офіс Держаудитслужби, яка й провела аудит підприємства.

      Зазначимо, що злочини караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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      сьогодні
      70651
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Вугільна промисловість Новини Львова Корупція Поліція
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