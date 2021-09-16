Легковик розтрощився та злетів з дороги: під Харковом сталася смертельна аварія – моторошні фото

На об'їзній дорозі Харкова 16 вересня сталася смертельна аварія. Автомобіль ВАЗ зіткнувся з бусом і злетів із дороги. Як наслідок, легковик був повністю розтрощений, а його водій помер ще до приїзду швидкої.

Про цю трагедію вперше повідомили приблизно об 11 годині. Очевидці оприлюднили одразу кілька моторошних фото з місця аварії.

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Місце жорсткої аварії під Харковом: дивіться відео телеграму "СТО Харьков"

Назвали ймовірну причину

Повідомляють, що аварія сталася через те, що легковик виїхав із другорядної дороги та не переконався в безпечності маневру. Після цього в нього нібито влетіло інше авто. Однак наразі немає жодних підтверджень цьому.

Загиблому чоловікові на вигляд приблизно 60-70 років. Його тіло вилетіло з авто й до приїзду лікарів лежало закривавлене на землі. Водій і пасажири бусу вижили. На фото з місця помітно, що бус перекинувся на бік і також зупинився вже на узбіччі.

У бусу лише трішки побита передня частина. А ось у легковика понівечений весь корпус і виламані дверцята. Також у нього вибились вікна.

Розтрощені в ДТП під Харковом автомобілі / Фото телеграму "СТО Харьков"