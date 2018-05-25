"Розумна" колонка записала приватну розмову і відправила запис стороннім

Неприємний інцидент трапився у США – "розумна" колонка Echo з асистентом Alexa записала приватну розмову подружжя і відправила колезі чоловіка.

Про це пише The Verge.

Після цього, колега зв'язався з парою і повідомив, що їхній пристрій зламали, бо він отримав запис бесіди, в якому подружжя обговорювало паркетну підлогу.

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Представник Amazon підтвердив, що цей інцидент мав місце, однак там наголосили, що це була випадковість, а не шпигунство за користувачами.

"Echo прокинувся через слова в фоновій розмові, що звучить як Alexa. Потім наступна розмова була почута як запит "відправити повідомлення". В цей момент Alexa сказала вголос "Кому?". А фонова бесіда подружжя була інтерпретована як ім'я в списку контактів клієнтів. Потім Alexa запитала вголос: "[контактне ім'я], правильно?" і інтерпретувала фонову розмову як "правильно". Ця послідовність подій дуже малоймовірна, але ми оцінюємо варіанти, щоб зробити цей випадок ще менш ймовірним", – пояснили в Amazon.

Багато власників Alexa підтверджують, що іноді асистент справді вмикається під час фонових розмов.

Що таке "розумна колонка" Echo? Це пристрій, що розуміє голосові команди і вміє не тільки відтворювати музику, але і відповідати на питання, працювати як будильник і багато іншого. Голосовий інтерфейс дає складати списки справ. Відповіді на задані голосом питання Amazon Echo розпізнає, розшукує у Вікіпедії чи інших мережевих енциклопедіях, а потім озвучує.