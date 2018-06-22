Розумні дороги, 50 аеропортів і неолайнери замість маршруток: що створять в Україні до 2030 року

У Міністерстві інфраструктури України презентували Національну транспортну стратегію України на період до 2030 року – Drive Ukraine 2030. Завдання, прописані у документі – досить амбітні й оптимістичні: створити в Україні таку транспортну та інфраструктурну сферу, яка виведе нас в один ряд зі світовими лідерами.

У Міністерстві констатували, що нині Україна перебуває у невтішній реальності:

95% шляхів – розбиті, 90% доріг не ремонтувались останні 30 років;

смертність на дорогах – найвища в Європі;

середній вік локомотивів – понад 40 років;

рівень зношеності вантажних і пасажирських вагонів – понад 85%;

тільки 3-4% населення України використовує авіаційний транспорт;

3% потенціалу річок використовується;

логістична вартість транспортування товарів на 40% вища, ніж у країнах ЄС;

середній вік автобусів малого класу (маршрутки) 8-10 років, великогабаритних автобусів 15-18 років і більше.

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І для того, щоб ситуацію кардинально змінити, потрібні амбітні плани і "велика інфраструктурна революція", переконаний міністр інфраструктури Володимир Омелян. Тому слоган стратегії – "створення нової реальності, а не ремонт старої".

Стратегічна мета

Інтеграція України у світову економіку та технологічний стрибок у сфері інфраструктури. Так само інфраструктура поєднає Україну зсередини і забезпечить її повну інтеграцію до європейської та світової транспортної систем.

"Ми хочемо не тільки відремонтувати 16 з 19 існуючих аеропортів, а відкрити понад 30 нових. Це – нові економічні можливості для регіонів, нові дороги і мости, новий міський транспорт, розвиток туризму і соціально-економічний розквіт сіл, містечок – України загалом. І таких проектів ми заклали в Стратегію чимало", – мовиться у Drive Ukraine 2030.

Що конкретно буде створене і збудоване – у Стратегії теж прописали.

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Автодорожня галузь

Стратегія передбачає будівництво в Україні 10-ти автобанів, побудованих за принципом концесійних доріг. Причому будівництво першої концесійної дороги може розпочатися 2019 року. Перший напрямок Київ – Біла Церква.

З метою міжрегіональної транспортної інтеграції, а також інтеграції Сходу України у європейськомку напрямку, пріоритетним вказали будівництво автобанів з Сум, Харкова, Дніпра, Луганська та Донецька у напрямку країн ЄС. Завдяки чому 10 годин – буде середній час перетину України з півдня на північ і зі сходу на захід. При цьому прописали показники щодо безпеки руху: 0 – дитяча смертність на автошляхах, зменшення травматизму на автошляхах на 90%. Щоб їх досягти – виділять 35 мільярдів гривень з Дорожнього фонду на безпеку.

У пасажирських перевезеннях планують повністю відмовитися від "маршруток" – і замінити їх на комфортабельні неолайнери. А весь громадський транспорт буде на 100% електричний.



В Україні планують будувати автобани

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Авіаційна галузь

У Стратегії запланували до кінця 2030 року мати 50 працюючих аеропортів. 1 година – буде середній час, який займає дорога до аеропорту з будь-якої точки України. При цьому 50% українців активно користуватимуться послугами авіаперевізників. Щоб цього досягти – буде генеруватися пасажиропотік регіональними аеропортами (наразі 98% пасажиропотоку припадає на 7 аеропортів).

Частка low-cost сегменту в авіапревезеннях становитиме від 50%.

При цьому пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" складатиме 36 мільйонів пасажирів на рік – Стратегією передбачено 6 об’єднаних терміналів та реконструкцію другої злітно-посадкової смуги.

Пасажиропотік аеропорту "Львів" – 3,5 мільйона пасажирів на рік.

Розшириться географія польотів – до 350 напрямків для польотів з усіх аеропортів України.

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Залізнична галузь

На залізниці буде вільна конкуренція: інфраструктура і залізничне полотно належатиме державі, а рухомий склад, локомотиви – як в державній, так і в приватній власності. Відповідний законопроект було розроблено в Міністерстві інфраструктури і внесено до парламенту.

Передбачено спільне виробництво рухомого складу на основі співпраці "Укрзалізниці" з Крюківським вагонобудівним заводом та світовими компаніями: General Electric, Bombardier, Greenbrier.

За умови успішної співпраці до 2030 року можна замінити 100% локомотивів та оновити вагонний парк на 100%. Відповідний контракт між "Укрзалізницею" та General Electric вже підписано.

Середня швидкість залізниці буде 150 км/год. На сполученні Київ-Одеса, Київ-Львів, Київ-Харків, Київ-Дніпро має бути замінена колія на колію європейського стандарту.

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Ці кроки дадуть можливість вивести Укрзалізницю в топ-5 залізниць світу за фінансовими показниками.

До всього – Україна може серйозно заявити про себе як учасник проекту Нового шовкового шляху, для чого потрібен прозорий і ефективний механізм оформлення митних вантажів, якісна система залізничних і автомобільних магістралей.



Україна зможе стати частиною Нового шовкового шляху

Морська і річкова галузь

Буде створене морське "єдине вікно" в усіх українських портах – інформаційна система, що дасть можливість впорядковано збирати і аналізувати дані про судна. Також Стратегія передбачає: усунення корупційної складової, низькі тарифи, комфортну логістику. Частка вантажу, який обслуговуватимуть українські порти, у чорноморському басейні – 30%.

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При цьому планують активно використовувати річки: 50 млн тонн на рік – перевезення вантажів Дніпром та іншими річками.

Hyperloop в Україні

Стратегія передбачає, що територією України можуть пройти 5 з 11 глобальних гілок надшвидкісного наземного транспорту Hyperloop, з яких три прокреслені через Київ:

перша з'єднає Китай, Європу та Канаду;

друга — Азію, Близький Схід, Європу і Північну Африку;

третя — Іспанію і Китай.

Із Дніпра й Кривого Рогу таким транспортним засобом можна буде дістатися до Індії, а з Харкова, Донецька чи Одеси — в Америку.



У Мінінфраструктури націлені на будівництво Hyperloop

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Smart-roads та інші технології

Стратегія передбачає будівництво інтелектуальних доріг для руху безпілотного транспорту, створення системи контролю трафіку (з використанням Big Data). Також – створення Smart-road: пілотна дорога, що генерує електроенергію.

До 2030 року в Україні запрацює єдиний квиток – для всіх видів транспорту.

Ще більше про амбітні плани Міністерства інфраструктури можна подивитися на його сайті. Звучать і виглядають вони красиво. Як це все буде впроваджуватися – уявляється слабо. За словами міністра Омеляна, Drive Ukraine-2030 він разом з командою "вистраждав". Але – уряд схвалив Стратегію. Звісно, плани писати – не те саме, що їх виконувати. Але будемо вірити в успіх.