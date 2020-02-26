"Розумні" стаканчики, які можна відстежувати: McDonald's і Starbucks здивували новинкою

Мережі McDonald's та Starbucks розробили "розумні" стаканчики. Їх можна відстежувати та використовувати кілька раз.

Видання Bloomberg повідомило, що у такий спосіб компанії хочуть перевірити, чи викидатимуть люди стаканчики у спеціальні контейнери, а не сміттєві баки.

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Заклади продаватимуть клієнтам напої в тих же стаканчиках, які використовувалися кілька місяців тому. Стаканчики для експерименту виготовили з пластику, обладнали RFID-чіпами та QR-кодами, аби була можливість цифрового відстеження. Це допоможе визначити місця, у яких покупці не повертають стаканчики. Там компанії встановлюватимуть ще більше пунктів для збору.

Над проєктом NextGen Cup Challenge працювали два роки. Тестуватимуть його у закладах McDonald’s та Starbucks у Сан-Франциско і Пало-Альто в Каліфорнії. В обох містах використають стаканчики з різним обладнанням, аби визначити дієвіший. Тестування почнеться вже цього тижня.