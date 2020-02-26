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      "Розумні" стаканчики, які можна відстежувати: McDonald's і Starbucks здивували новинкою

      - Читать новость на русском
      McDonald's і Starbucks здивували новинкою / Silverstaruk

      Мережі McDonald's та Starbucks розробили "розумні" стаканчики. Їх можна відстежувати та використовувати кілька раз.

      Видання Bloomberg повідомило, що у такий спосіб компанії хочуть перевірити, чи викидатимуть люди стаканчики у спеціальні контейнери, а не сміттєві баки.

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      Заклади продаватимуть клієнтам напої в тих же стаканчиках, які використовувалися кілька місяців тому. Стаканчики для експерименту виготовили з пластику, обладнали RFID-чіпами та QR-кодами, аби була можливість цифрового відстеження. Це допоможе визначити місця, у яких покупці не повертають стаканчики. Там компанії встановлюватимуть ще більше пунктів для збору.

      Над проєктом NextGen Cup Challenge працювали два роки. Тестуватимуть його у закладах McDonald’s та Starbucks у Сан-Франциско і Пало-Альто в Каліфорнії. В обох містах використають стаканчики з різним обладнанням, аби визначити дієвіший. Тестування почнеться вже цього тижня.

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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини США Екологія Продукти
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