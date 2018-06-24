Розумний килимок для мишки від Xiaomi має дуже корисну функцію

Дочірній бренд китайської корпорації Xiaomi – MiJia розробила дуже оригінальний ґаджет Smart Mouse Pad. На перший погляд це звичайний килимок для мишки, але насправді він має корисну функцію.

Про це йдеться на сайті mi.ua.

Так, інженери оснастили Smart Mouse Pad модулем бездротової зарядки, який працює за стандартом Qi BPP.

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Тож якщо смартфон підтримує цей стандарт бездротової зарядки, то його можна поставити поруч з модулем, і пристрій буде заряджатись, тим часом користувач може далі займатися своїми справами на комп'ютері.

Килимок коштує трохи більше 1300 гривень

Крім того, килимок має RGB-підсвічування, яке підтримує близько 16,8 мільйонів кольорів.

Smart Mouse Pad виготовлений з високотемпературного поліуретану TPU, що забезпечує відмінне ковзання комп'ютерної миші по його поверхні.

В Україні розумний килимок від Xiaomi можна придбати за 1 376 гривень.

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