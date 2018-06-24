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Телеканал новин 24 Новини Ґаджети

Розумний килимок для мишки від Xiaomi має дуже корисну функцію

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Килимок Smart Mouse Pad
Килимок Smart Mouse Pad / mi.ua

Дочірній бренд китайської корпорації Xiaomi – MiJia розробила дуже оригінальний ґаджет Smart Mouse Pad. На перший погляд це звичайний килимок для мишки, але насправді він має корисну функцію.

Про це йдеться на сайті mi.ua.

Так, інженери оснастили Smart Mouse Pad модулем бездротової зарядки, який працює за стандартом Qi BPP.

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Тож якщо смартфон підтримує цей стандарт бездротової зарядки, то його можна поставити поруч з модулем, і пристрій буде заряджатись, тим часом користувач може далі займатися своїми справами на комп'ютері.

Smart Mouse Pad

Килимок коштує трохи більше  1300 гривень

Крім того, килимок має RGB-підсвічування, яке підтримує близько 16,8 мільйонів кольорів.

Smart Mouse Pad виготовлений з високотемпературного поліуретану TPU, що забезпечує відмінне ковзання комп'ютерної миші по його поверхні.

В Україні розумний килимок від Xiaomi можна придбати за 1 376 гривень.

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Теги: Техно Ґаджети Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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