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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Розумний вентилятор від Xiaomi допоможе пережити спеку

171 Читать новость на русском
Підлоговий вентилятор Mijia DC
Підлоговий вентилятор Mijia DC / keddr.com

Китайська компанія Xiaomi представила чергову і дуже актуальну у цей період новинку – підлоговий вентилятор Mijia DC. Пристроєм можна керувати за допомогою смартфону.

Про це пише keddr.com.

Xiaomi Mijia DC оснащений 7-лопатевою конструкцією, яка забезпечує рівномірний повітряний потік.

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Керувати Mijia DC можна за допомогою програми Mi Home. У смартфоні можна налаштувати кут повороту (є чотири режими – 30/60/90/120 градусів), увімкнути режим імітації вітру тощо.

Керувати вентилятором можна і за допомогою смарт-колонок, але поки ця можливість доступна тільки китайським користувачам.

Вентилятор Mijia DC надійде у продаж 8 червня. Його можна буде придбати за 50 доларів (це близько 1300 гривень).

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Теги: Техно Xiaomi Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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