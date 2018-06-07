Розумний вентилятор від Xiaomi допоможе пережити спеку

Китайська компанія Xiaomi представила чергову і дуже актуальну у цей період новинку – підлоговий вентилятор Mijia DC. Пристроєм можна керувати за допомогою смартфону.

Про це пише keddr.com.

Xiaomi Mijia DC оснащений 7-лопатевою конструкцією, яка забезпечує рівномірний повітряний потік.

Читайте також: Як захиститись від комарів: Xiaomi випустила дуже бюджетний пристрій

Керувати Mijia DC можна за допомогою програми Mi Home. У смартфоні можна налаштувати кут повороту (є чотири режими – 30/60/90/120 градусів), увімкнути режим імітації вітру тощо.

Керувати вентилятором можна і за допомогою смарт-колонок, але поки ця можливість доступна тільки китайським користувачам.

Вентилятор Mijia DC надійде у продаж 8 червня. Його можна буде придбати за 50 доларів (це близько 1300 гривень).

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно