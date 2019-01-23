Розумові здібності людського мозку залежать від жирів: дослідження

Вчені з Сколковского інституту науки і технологій і біологи Німеччини визначили, що нестача жирів в тканинах мозку може привести до порушень розумової діяльності.

Підсумки дослідження опублікували в науковому журналі Molecular Biology and Evolution.

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Біологи проаналізували 669 зразків тканин 32 видів ссавців – приматів, гризунів і кажанів. З'ясувалося, що концентрація жирів в клітинах кори головного мозку у людей в два рази вище, ніж у інших видів.



Розумові здібності людей кращі, ніж у тварин через більшу кількість жирів у мозку

"Кількість ліпідів не пов'язане з особливою дієтою або стресом", – наголосили вчені. Вони припускають, що когнітивні здібності людини пов'язана саме з кількістю жирів. У інших видів жирів менше, а розумова діяльність не така інтенсивна.

Це підтверджує і той факт, що порушення концентрації ліпідів в мозку спостерігається у людей, які страждають від хвороб Альцгеймера, Паркінсона і деяких форм епілепсії.

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