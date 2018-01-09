Розвантажувальна дієта: меню на кожен день
Аби повернутися у форму після свят часто використовують розвантажувальну дієту. Таке обмеження в їжі справді ефективне, але сувора дієта не усім підходить.
Дієтолог та експерт Галина Незговорова розповіла про меню розвантажувальної дієти і кому вона не підходить, пише 1+1.
Читайте також: Як побороти вечірній голод: незвичайний спосіб
Розвантажувальна дієта: меню
Понеділок – м’ясний день. Можна з’їсти лише 450 г нежирного відвареного м’яса, поділеного на чотири частини.
Вівторок – дозволено 600 г м’якого сиру та 2-3 столові ложки нежирної сметани.
Середа – можна з’їсти півтора кілограма різних фруктів.
Четвер – дозволено з’їсти кілограм відвареної рисової каші.
П’ятниця – овочевий день.
Субота – в передостанній день вживають жирні кисломолочні продукти (не менше ніж півтора літри).
Неділя – можна їсти все, що забажаєте.
Під час такої дієти ви отримуєте кожного дня приблизно 1100 кілокалорій, що вдвічі менше за норму.
При цьому дієтолог застерігає – розвантажувальна дієта не приносить великої користі, оскільки всі поживні речовини потрібні організму в певній кількості щодня.
Крім того, суворі дієти можуть викликати виснаження. Фахівці наголошують, аби безпечно схуднути, слід у першу чергу відмовитися від шкідливих звичок, більше рухатися, мати здоровий сон.
Вибір редакції
-
Це була просто гра, Росія від початку не хотіла миротворців на Донбасі, – Посол України в ООН9 січня , 23:11
-
У Нацгвардії прокоментували ситуацію щодо американського озброєння у спецпідрозділі "Азoв"9 січня , 22:01
-
Які справжні причини арештів активів олігархів Коломойського і Ахметова: думка експерта9 січня , 21:01