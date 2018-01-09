Розвантажувальна дієта: меню на кожен день

Аби повернутися у форму після свят часто використовують розвантажувальну дієту. Таке обмеження в їжі справді ефективне, але сувора дієта не усім підходить.

Дієтолог та експерт Галина Незговорова розповіла про меню розвантажувальної дієти і кому вона не підходить, пише 1+1.

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Розвантажувальна дієта: меню

Понеділок – м’ясний день. Можна з’їсти лише 450 г нежирного відвареного м’яса, поділеного на чотири частини.

Вівторок – дозволено 600 г м’якого сиру та 2-3 столові ложки нежирної сметани.

Середа – можна з’їсти півтора кілограма різних фруктів.

Четвер – дозволено з’їсти кілограм відвареної рисової каші.

П’ятниця – овочевий день.

Субота – в передостанній день вживають жирні кисломолочні продукти (не менше ніж півтора літри).

Неділя – можна їсти все, що забажаєте.

Під час такої дієти ви отримуєте кожного дня приблизно 1100 кілокалорій, що вдвічі менше за норму.

При цьому дієтолог застерігає – розвантажувальна дієта не приносить великої користі, оскільки всі поживні речовини потрібні організму в певній кількості щодня.

Крім того, суворі дієти можуть викликати виснаження. Фахівці наголошують, аби безпечно схуднути, слід у першу чергу відмовитися від шкідливих звичок, більше рухатися, мати здоровий сон.