Розведення сил і "режим тиші" на Донбасі: противник здійснив 39 обстрілів, 7 поранених

Попри те, що триває режим тиші, а українські війська 26 червня розпочали відведення поблизу Станиці Луганської, проросійські окупанти продовжують все частіше обстрілювати українські позиції.

Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, передають у штабі ООС.

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За минулу добу чотири українських військовослужбовці отримали поранення, ще троє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

Окрім того, за даними розвідки, 25 червня українські військові знищили двох окупантів.

Де минулої доби здійснювали обстріли проросійські бойовики?