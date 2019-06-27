08:31
27 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін рятував підводне царство. У Кремлі придумали професії сиротам
      Вєсті Кремля
      22:59, 26 червня
      Вєсті. UA: Маленька копія Медведчука. Американські гірки Савченко
      Вєсті.UA
      19:49, 26 червня
      Мертві власники і фіктивні фірми: шокуюче розслідування про корупцію в "Київмедспецтрансі"
      ЦРУ
      09:00, 26 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Розведення сил і "режим тиші" на Донбасі: противник здійснив 39 обстрілів, 7 поранених

      25 Читать новость на русском
      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      Попри те, що триває режим тиші, а українські війська 26 червня розпочали відведення поблизу Станиці Луганської, проросійські окупанти продовжують все частіше обстрілювати українські позиції.

      Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, передають у штабі ООС.

      Читайте також:

      За минулу добу чотири українських військовослужбовці отримали поранення, ще троє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

      Окрім того, за даними розвідки, 25 червня українські військові знищили двох окупантів.

      Де минулої доби здійснювали обстріли проросійські бойовики?

      1. Чотири рази в районі населеного пункту Луганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      2. Двічі на околиці Кримського – з мінометів, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      3. Три рази поблизу Зайцевого – з міномета, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      4. Неподалік Майорська – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
      5. З околиці Новолуганська – з міномета калібру;
      6. Поряд з Гладосовим – з великокаліберного кулемета;
      7. В районі населеного пункту Південне – міномет, автоматичний гранатомет та великокаліберний кулемет;
      8. З околиці Катеринівки – з автоматичних гранатометів;
      9. З околиці Травневого – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета.
      10. Поблизу Старогнатівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      11. Чотири рази в районі населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї;
      12. Поряд Кам'янки – з мінометів;
      13. З околиці Богданівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      14. Три рази неподалік Павлополя – з артилерійських систем, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
      15. Двічі з району населеного пункту Новоселівка – з міномета, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів;
      16. Два рази поряд Авдіївки – з мінометів калібру 120 мм;
      17. Два рази неподалік Пісок – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      18. З околиці Красногорівки – з автоматичних гранатометів;
      19. Двічі поряд Мар'їнки – з мінометів та автоматичних гранатометів;
      20. Неподалік Опитного – з міномета;
      21. Три рази з району населеного пункту Водяного – з гранатометів різних систем;
      22. Поблизу Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
      blog_ava
      Гороскоп на 27 червня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      1104
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 26 червня: Демарш України через Росію в ПАРЄ, ДБР обшукало Міноборони
      сьогодні , 08:02 Головні новини 26 червня: Демарш України через Росію в ПАРЄ, ДБР обшукало Міноборони
      3109
      Почему Россию вернули в ПАСЕ
      26 червня , 20:26 Почему Россию вернули в ПАСЕ
      Іван Яковина 1252
      Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
      26 червня , 09:30 Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
      9051
      Українські моряки у полоні Росії: командування флоту пояснило, чому полонені – круті
      26 червня , 20:01 Українські моряки у полоні Росії: командування флоту пояснило, чому полонені – круті
      Євгенія Мазур 3
      Нові керівники ОДА: що про них відомо
      26 червня , 19:00 Нові керівники ОДА: що про них відомо
      Яніна Ткачук 1956
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук