Розведення сил і "режим тиші" на Донбасі: противник здійснив 39 обстрілів, 7 поранених
Попри те, що триває режим тиші, а українські війська 26 червня розпочали відведення поблизу Станиці Луганської, проросійські окупанти продовжують все частіше обстрілювати українські позиції.
Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, передають у штабі ООС.
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За минулу добу чотири українських військовослужбовці отримали поранення, ще троє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
Окрім того, за даними розвідки, 25 червня українські військові знищили двох окупантів.
Де минулої доби здійснювали обстріли проросійські бойовики?
- Чотири рази в районі населеного пункту Луганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Двічі на околиці Кримського – з мінометів, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Три рази поблизу Зайцевого – з міномета, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Неподалік Майорська – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- З околиці Новолуганська – з міномета калібру;
- Поряд з Гладосовим – з великокаліберного кулемета;
- В районі населеного пункту Південне – міномет, автоматичний гранатомет та великокаліберний кулемет;
- З околиці Катеринівки – з автоматичних гранатометів;
- З околиці Травневого – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета.
- Поблизу Старогнатівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- Чотири рази в районі населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї;
- Поряд Кам'янки – з мінометів;
- З околиці Богданівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- Три рази неподалік Павлополя – з артилерійських систем, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- Двічі з району населеного пункту Новоселівка – з міномета, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів;
- Два рази поряд Авдіївки – з мінометів калібру 120 мм;
- Два рази неподалік Пісок – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- З околиці Красногорівки – з автоматичних гранатометів;
- Двічі поряд Мар'їнки – з мінометів та автоматичних гранатометів;
- Неподалік Опитного – з міномета;
- Три рази з району населеного пункту Водяного – з гранатометів різних систем;
- Поблизу Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
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