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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Розведення військ на Донбасі: що зараз відбувається у Золотому та Катеринівці – фоторепортаж

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      Як і чим живуть Катеринівка та Золоте після розведення військ
      Як і чим живуть Катеринівка та Золоте після розведення військ / "Радіо Свобода"

      У районі Золотого на Луганщині як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів. Наступний етап – розмінування демілітаризованої ділянки та демонтаж військових конструкцій.

      Зона розведення – близько 2 кілометрів лінією фронту. Саме селище Золоте-4 наразі залишається під контролем українських військ. Крім того, підрозділи Об’єднаних сил контролюють стратегічні висоти у районі сусідньої Катеринівки, передає "Радіо Свобода".

      Важливо! Розведення військ у районі Золотого офіційно завершилося: що буде далі

      Якою є ситуація навколо Золотого

      У результаті розведення, яке формально завершилося 1 листопада, українські військові відійшли на 1 кілометри. Також на таку ж саму відстань відійшли й проросійські найманці.

      Наразі військові перевозять речі й облаштовують позиції у нових бліндажах навколо контрольного пункту "Золоте". Водночас трохи далі від нової "нульової позиції" солдати облаштовують і відновлюють накопані колись позиції.

      За словами посадовців, одна з причин розведення саме тут – надія на те, що контрольний пункт в’їзду-виїзду "Золоте" все ж запрацює. Натомість деякі військові – "не в захваті" від розведення, "але це – армія, наказ є наказ".

      Далі має відбутися розмінування і демонтаж фортифікаційних споруд, триватиме це щонайменше протягом 30 днів. Ситуацію моніторять спостерігачі ОБСЄ. Також вони спільно з СЦКК спостерігають за дотриманням тиші на цій ділянці фронту.

      Зверніть увагу! Розведення військ у районі Золотого: обмеження на переміщення скасують 3 листопада

      Розведення військ у Золотому: яку ситуацію тут можна зараз спостерігати 

      Що зараз відбувається у Катеринівці

      Дорога до Катеринівки знову стала "напівсірою". Потрапити сюди можна лише через пункт пропуску "Золоте" як транспортом, так і пішки. Саме ж село починається за сотню метрів від пункту. Як у самому селі, так і на в’їзді чергують озброєна поліція та Нацгвардія. Місцеві кажуть, що після шостої вечора вони їдуть із села.

      Місцеві жителі більшість будинків у Катеринівці покинули. Наразі тут налічується 86 заселених дворів, в яких проживають 150людей, зокрема 7 дітей. "Наймолодшому зі старших" – 56 років.

      Настрої у селі різняться – хтось виступає за розведення, хтось проти. Але після того, як воно відбулося, тепер усі чекають, "що ж воно буде далі та яким буде життя у знову "напівсірій зоні". Зауважимо, що раніше Катеринівка вже була у "сірій зоні", але у січні 2018-го українська армія повернула її під свій контроль.

      У єдиному магазині Катеринівки є все необхідне – ковбаси, риба, фрукти, овочі. Через режим "жовтий" режим кілька днів були проблеми з доставкою, але наразі, кажуть місцеві, все добре.

      Цікаво! "Жовтий" режим у Золотому: як поліція та Нацгвардія контролюють ситуацію – фото, відео

      Що відомо про розведення сил і засобів на Донбасі

      30 червня розведення військ з обох боків відбулося у районі Станиці Луганської (зона №1). У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

      Наступним етапом має бути розведення сил і засобів у зоні № 3 (Богданівка – Петрівське). Його вже вже погодили на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську. Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що відведення військ у Петрівському відбудеться 4 листопада. Щоправда згодом міністр оборони України Андрій Загороднюк підкреслив, що цю дату переглянуть, оскільки 30 жовтня проросійські окупанти здійснили обстріл Петрівського.

      Зауважимо, українська влада наголошує, що розведення сил і засобів на Донбасі відбувається у межах мінських угод і є поштовхом до проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки". Загалом розведення сил і засобів має стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Ситуація у Золотому Розведення військ
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