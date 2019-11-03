Розведення військ на Донбасі: що зараз відбувається у Золотому та Катеринівці – фоторепортаж

У районі Золотого на Луганщині як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів. Наступний етап – розмінування демілітаризованої ділянки та демонтаж військових конструкцій.

Зона розведення – близько 2 кілометрів лінією фронту. Саме селище Золоте-4 наразі залишається під контролем українських військ. Крім того, підрозділи Об’єднаних сил контролюють стратегічні висоти у районі сусідньої Катеринівки, передає "Радіо Свобода".

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Якою є ситуація навколо Золотого

У результаті розведення, яке формально завершилося 1 листопада, українські військові відійшли на 1 кілометри. Також на таку ж саму відстань відійшли й проросійські найманці.

Наразі військові перевозять речі й облаштовують позиції у нових бліндажах навколо контрольного пункту "Золоте". Водночас трохи далі від нової "нульової позиції" солдати облаштовують і відновлюють накопані колись позиції.

За словами посадовців, одна з причин розведення саме тут – надія на те, що контрольний пункт в’їзду-виїзду "Золоте" все ж запрацює. Натомість деякі військові – "не в захваті" від розведення, "але це – армія, наказ є наказ".

Далі має відбутися розмінування і демонтаж фортифікаційних споруд, триватиме це щонайменше протягом 30 днів. Ситуацію моніторять спостерігачі ОБСЄ. Також вони спільно з СЦКК спостерігають за дотриманням тиші на цій ділянці фронту.

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Розведення військ у Золотому: яку ситуацію тут можна зараз спостерігати

Що зараз відбувається у Катеринівці

Дорога до Катеринівки знову стала "напівсірою". Потрапити сюди можна лише через пункт пропуску "Золоте" як транспортом, так і пішки. Саме ж село починається за сотню метрів від пункту. Як у самому селі, так і на в’їзді чергують озброєна поліція та Нацгвардія. Місцеві кажуть, що після шостої вечора вони їдуть із села.

Місцеві жителі більшість будинків у Катеринівці покинули. Наразі тут налічується 86 заселених дворів, в яких проживають 150людей, зокрема 7 дітей. "Наймолодшому зі старших" – 56 років.

Настрої у селі різняться – хтось виступає за розведення, хтось проти. Але після того, як воно відбулося, тепер усі чекають, "що ж воно буде далі та яким буде життя у знову "напівсірій зоні". Зауважимо, що раніше Катеринівка вже була у "сірій зоні", але у січні 2018-го українська армія повернула її під свій контроль.

У єдиному магазині Катеринівки є все необхідне – ковбаси, риба, фрукти, овочі. Через режим "жовтий" режим кілька днів були проблеми з доставкою, але наразі, кажуть місцеві, все добре.

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Що відомо про розведення сил і засобів на Донбасі

30 червня розведення військ з обох боків відбулося у районі Станиці Луганської (зона №1). У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

Наступним етапом має бути розведення сил і засобів у зоні № 3 (Богданівка – Петрівське). Його вже вже погодили на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську. Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що відведення військ у Петрівському відбудеться 4 листопада. Щоправда згодом міністр оборони України Андрій Загороднюк підкреслив, що цю дату переглянуть, оскільки 30 жовтня проросійські окупанти здійснили обстріл Петрівського.

Зауважимо, українська влада наголошує, що розведення сил і засобів на Донбасі відбувається у межах мінських угод і є поштовхом до проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки". Загалом розведення сил і засобів має стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі.