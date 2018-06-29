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Розвели вогнище та кинули в нього Євангеліє: в Боснії і Герцеговині невідомі осквернили храм

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В Боснії і Герцеговині невідомі осквернили храм
В Боснії і Герцеговині невідомі осквернили храм

В Боснії і Герцеговині, у Чекрчиче, муніципалітеті Високо, невідомі вандали сильно пошкодили внутрішню частину церкви Пресвятої Богородиці.

Про це повідомляє "Седмиця".

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Як свідчать перші висновки слідства, невідомі вандали пробили вхідні двері та увійшли в храм. Вже в приміщенні вони розбили плиту престолу, розвели вогнище, а також кинули в нього напрестольне Євангеліє, ікони та інші священні предмети храму. 

осквернили храм у боснії та Герцоговині
У Боснії та Герцоговині осквернили храм

Точний час злочину невідомий. Ймовірно, це було зроблено в ніч з 23 на 24 червня. Лише в цей день, 24 червня, був виявлено злочин і повідомлено поліцію.

Це сумна і скорботна для нас новина. Вона вразила нас і нас дуже розчарувала. Вчинок є огидним і надзвичайно тривожним. Ми задаємося питанням: як взагалі можливо, щоб комусь спало на думку спалити релігійний об'єкт, в цьому випадку — православну церкву? Ми очікуємо, що влада відреагує на це — як муніципальні, так і кантональні і федеральні,
— написав Митрополит Дабробосанский Хризостом у заяві, яку опублікував зв'язку з оскверненням храму.

Теги: Боснія і Герцеговина релігія
Джерело: 24 канал
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