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      Розвиток Київстар: більше інвестицій, більше користувачів інтернету, ріст споживання трафіку

      58 Читать новость на русском
      Київстар
      Київстар

      Київстар охопив мережею 4G територію, де мешкає більше 70% населення України, та забезпечив найвищу швидкість мобільного інтернету.

      Як результат, кількість абонентів, що користуються мобільним інтернетом, зросла на 12%, а використання дата-трафіку на абонента – на 69%.

      У третьому кварталі 2019 послугами мобільного зв’язку Київстар скористалось 26,4 млн абонентів. З них більше 60% мобільним інтернетом. Кількість таких абонентів у порівнянні з 3 кв.2018 зросла на 12%. У середньому кожен абонент Київстар використовує 566 хвилин на місяць, трохи більше, ніж у 3 кв 2018. Використання мобільного інтернету на абонента в 3 кв 2019 збільшилось на 69%, до 3969 Мб. Середній дохід від абонента мобільного зв’язку (ARPU) в 3 кв 2019 склав 69 грн.

      "Ми стали більше інвестувати у розвиток 4G і щодня підключаємо нові населені пункти – переважно у сільській місцевості. Наші абоненти збільшили майже удвічі використання дата трафіку, і для завдання соціальної важливості, щоб громадяни України, не залежно від того, де вони живуть, могли навчатись, професійно зростати, вести підприємницьку діяльність за допомогою швидкісного мобільного інтернету", – прокоментував результати компанії у 3 кварталі 2019 року Олександр Комаров, Президент "Київстар".

      У 3 кв. 2019 капітальні витрати Київстар склали 1, 4 млрд грн, на 86% більше, ніж в аналогічному кварталі 2018. Завдяки збільшенню інвестицій у нові технології, компанія розширила мережу 4G – на сьогодні це 7885 населених пунктів. За результатами тестів, що проводила у другому та третьому кварталах 2019 міжнародна компанія Ookla на абонентських пристроях, що підтримують 4G, середня швидкість інтернету в мережі Київстар є найвищою серед мобільних операторів України.

      Загальний дохід Київстар у 3 кв. 2019 збільшився на 18,3%, до 5,8 млрд грн. Виручка від послуг мобільного зв’язку зросла на 18,8%, до 5,4 млрд грн. Доходи від послуг мобільної передачі даних збільшились на 36,9% у порівнянні з 3 кв. 2018, до 2,8 млрд грн, і складають 51% у загальному доході від мобільного зв’язку.

      Доходи від послуг фіксованого зв’язку в 3 кв. 2019 зросли на 10,3% до 333 млн грн. Кількість абонентів, що підключили послугу "Домашній інтернет", збільшилась на 11% і досягла 981 тис. Середній дохід (ARPU) від абонента цієї послуги зріс на 4%, у порівнянні з 3 кв. 2018, до 74 грн на абонента. Це пояснюється стабільним попитом клієнтів на інноваційні пропозиції Київстар, завдяки яким можна користуватись послугами мобільного зв’язку, фіксованого інтернету та цифрового ТБ за єдиним рахунком, при цьому суттєво заощаджуючи на повному комплексі послуг.

      Київстар утримує лідерство серед телеком операторів України за обсягами виконання зобов’язань перед державним бюджетом – у 3 кв. 2019 компанія сплатила податків, зборів та платежів за радіочастоти на суму 2 млрд грн.

      Ключові показники діяльності Київстар у 3-му кв 2019 у порівнянні з аналогічним періодом 2018

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      Теги: Новини України 4G Інвестиції
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