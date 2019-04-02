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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Розвороту до Росії не буде: чому новообраний президент не змінить курс на ЄС і НАТО

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      Новообраний президент не зможе повністю змінити зовнішній курс України
      Новообраний президент не зможе повністю змінити зовнішній курс України / Фото з відкритих джерел

      Зовнішня політика України і її курс у напрямку інтеграції до НАТО та Євросоюзу не зміниться, незалежно від того, хто стане новим президентом. Окрім того, держава навряд чи змінить відносини з Росією, адже шлях, яким вона рухається обрали українці.

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю CNBC зауважив, що в Україні відбулися чесні демократичні президентські вибори. Між кандидатами точилася справжня боротьба, і не було передбачуваного результату.

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      Український народ задовго до голосування зробив свій вибір на користь Європи, а не РФ, сказав мініст коментуючи питання про те, що невідомо які ідеї має Зеленський щодо політики міжнародних відносин, як він збирається мати справу з Кремлем і як буде вести себе з західними союзниками.

      "Я майже впевнений, що не буде повного розвороту назад (в контексті міжнародної політики – 24 канал), повороту праворуч або ліворуч у зовнішній політиці. Українське суспільство просто не дозволить нікому зійти з основного напрямку української зовнішньополітичної орієнтації. І мова йде про шляхи до ЄС і НАТО", – наголосив Клімкін.

      Глава МЗС вважає, що незважаючи на те, хто стане президентом, очікувати на зміни у відносинах між Україною та Росією не варто. Нинішній менталітет українських громадян і їхнє ставлення до РФ, а так само курс на ЄС і НАТО – "це назавжди".

      Якщо ви поговорите з людьми на вулицях, це назавжди. Мова йде про наш менталітет, про нашу історію, про нас – українців. Україна продовжить рух до трансатлантичної спільноти, в напрямку НАТО, ЄС. Можуть бути деякі відмінності, тимчасові рамки, техніки, але з точки зору стратегії це вирішено на 100%,
      – запевнив міністр.

      Хто перемагає на виборах президента? Після підрахунку ЦВК майже 99% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,23% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,91%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,39% виборців, за Юрія Бойка – 11,69%, за Анатолія Гриценка – 6,92%. Явка склала 62,8% виборців.

       

       

      Коли пройде другий тур виборів президента України 2019?Офіційні результати першого туру виборів повинні повідомити до 10 квітня. Вже очевидно, що доведеться проводити другий тур. Він відбудеться 21 квітня (неділя). Проголосувати можна з 8:00 до 20:00.

      blog_ava
      Президентські вибори-2019: як і за кого голосували українці за кордоном
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      Теги: Новини України Новини політики Євросоюз НАТО Павло Клімкін МЗС України Новини Росії Україна – Росія Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
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