Розв'язувати конфлікти між владою і бізнесом буде новий омбудсмен: рішення уряду

Кабмін затвердив рішення наглядової Ради бізнес-омбудсмена від 30 липня про обрання бізнес-омбудсменом Марчіна Свенчицького. Зараз Свенчицький є депутатом польського парламенту, а раніше працював мером Варшави.

Розпорядження Кабінету Міністрів від 21 серпня вже опублікували на "Урядовому порталі". Чинності воно набуде з 12 жовтня.

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30 липня на засіданні Ради бізнес-омбудсмена затвердили кандидатуру майбутнього бізнес-омбудсмена України – Марчіна Свенчицького.

Що відомо про Свенчицького? Йому 72 роки. Економіст, депутат Сейму у 1989-1996 роках. З 1994 до 1999 року був мером Варшави. Потім рік пропрацював радником президента Литви Валдаса Адамкуса з економічних реформ. З 2002 до 2005 – директор із економічних та екологічних питань в ОБСЄ. У 2011 році знову обраний до парламенту Польщі.



Відомий проукраїнською публічною позицією та підтримкою українських політв'язнів, утримуваних у Росії.



Марчін Свенчицький буде новим бізнес-омбудсменом в Україні / Фото TVP

Чому в Україні зміниться бізнес-омбудсмен?

У лютому 2019 року бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета повідомив про своє рішення не продовжувати контракт, який закінчувався у травні 2019 року. Однак погодився працювати ще до жовтня – поки не виберуть гідну кандидатуру на заміну.

Раніше Шемета обіймав посаду міністра фінансів в уряді Литви, причому двічі – у 1997-1999 та 2008-2009 роках. Потім був єврокомісаром із питань фінансового програмування і бюджету у 2009-2010 та з питань оподаткування, мит, статистики, аудиту та боротьби з шахрайством у 2010-2014 роках.

Що таке бізнес-омбудсмен та чим він займається?

Це посадова особа, що займається захистом інтересів бізнесу перед органами влади, причому як всередині країни, так і за її межами. Бізнес-омбудсмен виступає інструментом розв'язання конфліктів і суперечок між владою і бізнесом, посередником між державою та бізнес-середовищем.

Мета бізнес-омбудсмена – діяти з метою сприяння прозорості роботи органів державної влади, а також запобігання корупції або іншим порушенням законних інтересів підприємців. В Україні це новий інститут, діє з 2014 року. Наразі єдиним бізнес-омбудсменом був Альгірдас Шемета.