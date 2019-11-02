РПЦ обурена підтримкою ПЦУ з боку Елладської церкви, але припиняти з нею стосунки не поспішає

Російська православна церква вирішила припинити євхаристичне спілкування тільки з главою Елладської церкви та деякими ієрархами. Причина – визнання греками канонічності автокефалії Православної церкви України.

Про це розповіли у російській службі BBC з посиланням на заяву глави синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополита Іларіона.

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Іларіон повідомив: "РПЦ раніше попереджала, що якщо архієпископ Афінський і всієї Еллади Ієронім II офіційно визнає український розкол (саме так називають в Росії автокефалію ПЦУ – 24 канал), тоді його ім'я викреслять із диптихів Російської православної церкви".

Примітно, що фактично це не означає припинення спілкування РПЦ з усією Елладською церквою. Мовляв, з тими ієрархами, які не визнають "український розкол", росіяни дружитимуть залюбки. А от із тими, хто Православну церкву України визнав, РПЦ розірве молитовне спілкування.

Офіційно про рішення обіцяють повідомити 3 листопада.

Визнання ПЦУ Елладською церквою: головне

Єпископи грецької церкви визнали самостійність ПЦУ 12 жовтня на засіданні під головуванням архієпископа Афінського і всієї Греції Єронима.

Архієпископ Афінський і всієї Греції Ієронім 21 жовтня направив главі ПЦУ митрополиту Епіфанію "мирну грамоту" (офіційне визнання нової церкви).

З 35 архієреїв, присутніх на Соборі, жоден не висловився проти, та поруч з цим говорили й про тиск з боку російської церкви.

У Росії священний синод РПЦ пообіцяв "розглянути наслідки" цього рішення Елладської православної церкви.

Ранішу у РПЦ заявили, що розірвуть стосунки з Елладською церквою через визнання ПЦУ