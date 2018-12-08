Ртутний чи інфрачервоний: поради від Супрун щодо правильного вибору термометра

Сьогодні виміряти температуру у людини модна багатьма способами та за допомогою різних приладів: від перевіреного ртутного термометра до інфрачервоних сканерів. Однак не завжди легко обрати саме те, що підходить Вам або Вашій дитині.

Як діяти у таких ситуаціях, розповіла виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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Вона, зокрема, оприлюднила кілька слушних зауважень:

– попри те, що багато людей звикли користуватись ртутними термометрами, вони залишаються найбільш небезпечними: точність вимірювання є досить високою, натомість варто й враховувати час – вимірювання таким приладом потребує його значно більше, аніж, до прикладу, електронним;

– ртутний термометр з легкістю може зробити температуру вашою найменшою проблемою всього за кілька секунд (мається на увазі, якщо Ви його розіб’єте – 24 канал);

– більш сучасні прилади для вимірювання температури мають достатньо переваг, але точність деяких з них – поки достатньо не вивчена; до прикладу, інфрачервоні сканери, що вимірюють температуру на поверхні шкіри, поготів вони є досить дорогими;

– під пахвами – не найбільш надійне місце вимірювання температури: здебільшого це залежить від віку, приладу, що ви використовуєте, та навичок у вимірюванні.

Нагадаємо, нещодавно в Україні було зафіксовано перший випадок смерті від ГРВІ упродовж осені-зими 2018 року.

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