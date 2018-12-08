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      Ртутний чи інфрачервоний: поради від Супрун щодо правильного вибору термометра

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      Як правильно обрати термометр: поради від Супрун
      Як правильно обрати термометр: поради від Супрун / Соцмережі

      Сьогодні виміряти температуру у людини модна багатьма способами та за допомогою різних приладів: від перевіреного ртутного термометра до інфрачервоних сканерів. Однак не завжди легко обрати саме те, що підходить Вам або Вашій дитині.

      Як діяти у таких ситуаціях, розповіла виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Чому організму так погано під час грипу та як з ним боротись: поради від Супрун

      Вона, зокрема, оприлюднила кілька слушних зауважень:

      – попри те, що багато людей звикли користуватись ртутними термометрами, вони залишаються найбільш небезпечними: точність вимірювання є досить високою, натомість варто й враховувати час – вимірювання таким приладом потребує його значно більше, аніж, до прикладу, електронним;

      – ртутний термометр з легкістю може зробити температуру вашою найменшою проблемою всього за кілька секунд (мається на увазі, якщо Ви його розіб’єте – 24 канал);

      – більш сучасні прилади для вимірювання температури мають достатньо переваг, але точність деяких з них – поки достатньо не вивчена; до прикладу, інфрачервоні сканери, що вимірюють температуру на поверхні шкіри, поготів вони є досить дорогими;

      – під пахвами – не найбільш надійне місце вимірювання температури: здебільшого це залежить від віку, приладу, що ви використовуєте, та навичок у вимірюванні.

      Нагадаємо, нещодавно в Україні було зафіксовано перший випадок смерті від ГРВІ упродовж осені-зими 2018 року.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Грип в Україні Уляна Супрун Поради Здорове життя
      Джерело: 24 канал
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