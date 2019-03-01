Наличный курс валюты 1 марта: гривна дорожает в первый день весны

Курс гривны относительно евро и доллара 1 марта на наличном рынке укрепился в среднем на 4-5 копеек.

Евро в первый день весны покупали за 30,37 гривны (-4 копейки по сравнению с предыдущим днем), а продавали – по 30,75 гривны (-5 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Доллар в пятницу покупали за 26,76 гривны (на 3 копейки дешевле, чем день назад), а продавали – по 26,98 гривны (-4 копейки).

Согласно курсу валют от НБУ 1 марта доллар подешевел на 13 копеек и стоил 26,86 грн. Евро потерял в цене 7 копеек и стоил 30,66 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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