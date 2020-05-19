Тысяча гривен за сутки: фото платной камеры во Львовском СИЗО

Министр юстиции Денис Малюська во время визита на Львовщину проверил следственный изолятор и платную камеру СИЗО. Пребывание в комфортных условиях такой камеры заключенным стоит 1 тысячу гривен в день или 4 тысячи гривен в месяц.

Малюська наведался с визитом на Львовщину 19 мая вместе со своим заместителем Еленой Высоцкой, сообщает пресс-служба Министерства юстиции в фейсбуке. Их проверка состоялась в рамках экспериментального проекта Минюста по улучшению условий в СИЗО.

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Какова стоимость платной камеры во Львовском СИЗО:

1 тысяча гривен за сутки,

3,5 тысячи гривен за неделю,

4 тысячи гривен за месяц.

На фотографиях видно, что министр также попробовал еду, которую готовят в СИЗО, и проинспектировал его помещение.

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Сам Малюська на своей странице заметил, что "клиентоориентированность – наше все". Следующие платные камеры планируют открыть в Чернигове, Харькове и Черновцах.

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