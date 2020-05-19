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Тысяча гривен за сутки: фото платной камеры во Львовском СИЗО

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Как выглядит и сколько стоит платная камера во Львовском СИЗО - фото
Малюська проинспектировал Львовское СИЗО / Фото Минюста

Министр юстиции Денис Малюська во время визита на Львовщину проверил следственный изолятор и платную камеру СИЗО. Пребывание в комфортных условиях такой камеры заключенным стоит 1 тысячу гривен в день или 4 тысячи гривен в месяц.

Малюська наведался с визитом на Львовщину 19 мая вместе со своим заместителем Еленой Высоцкой, сообщает пресс-служба Министерства юстиции в фейсбуке. Их проверка состоялась в рамках экспериментального проекта Минюста по улучшению условий в СИЗО.

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Какова стоимость платной камеры во Львовском СИЗО:

  • 1 тысяча гривен за сутки,
  • 3,5 тысячи гривен за неделю,
  • 4 тысячи гривен за месяц.

На фотографиях видно, что министр также попробовал еду, которую готовят в СИЗО, и проинспектировал его помещение.

Малюська проинспектировал Львовское СИЗО: фото Минюста

 

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Сам Малюська на своей странице заметил, что "клиентоориентированность – наше все". Следующие платные камеры планируют открыть в Чернигове, Харькове и Черновцах.

Как Малюська реформирует СИЗО: детали

  • В Киевском следственном изоляторе с 8 мая заработали платные камеры с улучшенными условиями. Цены там несколько выше, чем во Львове – 2 тысячи гривен за сутки, 8 тысяч за неделю и 12 тысяч гривен за месяц. 
  • В Минюсте объясняют, что такая инициатива введения платных камер имеет две ключевые цели: убрать коррупцию и найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов, потому бюджетных средств не хватает.
  • Также Малюська рассказал, что хочет вывести за пределы городов следственные изоляторы. В то же время земельные участки под ними планируют сдавать в аренду частным инвесторам. Таким образом государство хочет сэкономить средства для улучшения инфраструктуры пенитенциарной системы.
Автор: Наталья Боднар
Теги: Новости Украины Новости политики Новости Львова Деньги Тюрьма СІЗО Денис Малюська Министерство юстиции
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