Тысяча гривен за сутки: фото платной камеры во Львовском СИЗО
Министр юстиции Денис Малюська во время визита на Львовщину проверил следственный изолятор и платную камеру СИЗО. Пребывание в комфортных условиях такой камеры заключенным стоит 1 тысячу гривен в день или 4 тысячи гривен в месяц.
Малюська наведался с визитом на Львовщину 19 мая вместе со своим заместителем Еленой Высоцкой, сообщает пресс-служба Министерства юстиции в фейсбуке. Их проверка состоялась в рамках экспериментального проекта Минюста по улучшению условий в СИЗО.
Интересно Слабонервным не смотреть: Малюська показал, чем кормят в киевском СИЗО – фото
Какова стоимость платной камеры во Львовском СИЗО:
- 1 тысяча гривен за сутки,
- 3,5 тысячи гривен за неделю,
- 4 тысячи гривен за месяц.
На фотографиях видно, что министр также попробовал еду, которую готовят в СИЗО, и проинспектировал его помещение.
Малюська проинспектировал Львовское СИЗО: фото Минюста
Узнайте больше Почему бы пожизненнику не работать Министерстве юстиции, – Малюська о помиловании
Сам Малюська на своей странице заметил, что "клиентоориентированность – наше все". Следующие платные камеры планируют открыть в Чернигове, Харькове и Черновцах.
Как Малюська реформирует СИЗО: детали
- В Киевском следственном изоляторе с 8 мая заработали платные камеры с улучшенными условиями. Цены там несколько выше, чем во Львове – 2 тысячи гривен за сутки, 8 тысяч за неделю и 12 тысяч гривен за месяц.
- В Минюсте объясняют, что такая инициатива введения платных камер имеет две ключевые цели: убрать коррупцию и найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов, потому бюджетных средств не хватает.
- Также Малюська рассказал, что хочет вывести за пределы городов следственные изоляторы. В то же время земельные участки под ними планируют сдавать в аренду частным инвесторам. Таким образом государство хочет сэкономить средства для улучшения инфраструктуры пенитенциарной системы.