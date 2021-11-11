В центре сообщают, что отобрали и исследовали по бактериологическим показателям 15 проб питьевой воды, 14 проб готовых блюд и 135 смывов.

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Инфекцию обнаружили у работников

Проверки проводились с июля по сентябрь 2021 года. В частности, специалисты центра побывали в 15 заведениях, из них – 4 дошкольного образования, 4 общеобразовательных школы, 4 заведения для социально незащищенных граждан и 3 лечебных учреждения.

В учебных заведениях, а именно в 10 детсадах, специалисты обнаружили золотистый стафилококк. Инфекцию обнаружили у 11 работников, а это более 4% от количества обследованных.

Наличие стафилококка у работников столовых может привести к инфицированию готовых блюд и вызвать отравление у детей. Поэтому работников отстранили от работы и направили на лечение.