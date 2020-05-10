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10 мая в Киеве откроют 19 продовольственных рынков: список

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Открытия рынков в Киеве: 19 заработают уже с 10 мая
Открытия рынков в Киеве: 19 заработают уже с 10 мая / Иллюстративное фото (pixabay)

19 продовольственных рынков в Киеве обеспечили выполнение противоэпидемических требований и смогут начать работать уже с воскресенья, 10 мая.

Об этом сообщила пресс служба КГГА на Официальном портале Киева.

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Список рынков, которые откроют в Киеве с 10 мая

  • Торговая площадка "Феофановский" на Заболотного 48-А.
  • Рынок "Демеевский" на Изюмской 1.
  • ТРК "Базар на Лесной" на Попудренко 65.
  • Рыночный комплекс "Маяк" на Попудренко 90/2
  • КП "Владимирский рынок" на Антоновича 115.
  • ООО "Печерский рынок" на Печерской площади 1.
  • Рынок "Иллис" на Чернобыльской 16/80.
  • КП "Бессарабский рынок" на Бессарабской площади 2.
  • Рынок "Левобережный" на Сверстюка 3.
  • Торговая площадка "Дарница" на Попудренко 5.
  • Рынок "Путь" на Зодчих 52/1.
  • Рынок ЧП "Колибрис" на Курбаса 6.
  • Рынок "Одесский" на проспекте Академика Глушкова 32 – 38.
  • Рынок "Выгуровский" на Бальзака 94.
  • Рынок "Нивки" на Щербакивского 47.
  • МЧП "Забота" на Туполева 13.
  • Рынок "Западный" на Депутатской 2.
  • Рынок "Отрадненский" на бульваре Вацлава Гавела 18.
  • Рынок "Лукьяновский" на Юрия Ильенко 1.

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В КГГА также напомнили, что рынки в столице открывают постепенно и только если они могут гарантировать соблюдение противоэпидемических требований.

Какие требования должны соблюдаться на всех рынках

  • Масочный режим – причем и для работников, и для посетителей.
  • Дистанционно измерять всем, кто заходит, температуру тела.
  • Не пускать на территорию рынка людей с признаками ОРВИ.
  • Между торговыми местами дистанция должна быть в 3 метра.
  • Посетители рынка должны сохранять дистанцию ​​между собой в полтора метра.
  • Контактные поверхности надо дезинфицировать каждые 3 часа.
  • Никакой стихийной торговли вокруг рынка не может быть.
  • На территории рынка нельзя готовить и принимать пищу.

рынки
Подробный перечень требований к рынкам / Инфографика 24 канала

Автор: Олесь Друкач
Теги: Карантин в Украине 2020 Торговля Новости Киева Новости Украины
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