10 мая в Киеве откроют 19 продовольственных рынков: список

19 продовольственных рынков в Киеве обеспечили выполнение противоэпидемических требований и смогут начать работать уже с воскресенья, 10 мая.

Об этом сообщила пресс служба КГГА на Официальном портале Киева.

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Список рынков, которые откроют в Киеве с 10 мая

Торговая площадка "Феофановский" на Заболотного 48-А.

Рынок "Демеевский" на Изюмской 1.

ТРК "Базар на Лесной" на Попудренко 65.

Рыночный комплекс "Маяк" на Попудренко 90/2

КП "Владимирский рынок" на Антоновича 115.

ООО "Печерский рынок" на Печерской площади 1.

Рынок "Иллис" на Чернобыльской 16/80.

КП "Бессарабский рынок" на Бессарабской площади 2.

Рынок "Левобережный" на Сверстюка 3.

Торговая площадка "Дарница" на Попудренко 5.

Рынок "Путь" на Зодчих 52/1.

Рынок ЧП "Колибрис" на Курбаса 6.

Рынок "Одесский" на проспекте Академика Глушкова 32 – 38.

Рынок "Выгуровский" на Бальзака 94.

Рынок "Нивки" на Щербакивского 47.

МЧП "Забота" на Туполева 13.

Рынок "Западный" на Депутатской 2.

Рынок "Отрадненский" на бульваре Вацлава Гавела 18.

Рынок "Лукьяновский" на Юрия Ильенко 1.



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В КГГА также напомнили, что рынки в столице открывают постепенно и только если они могут гарантировать соблюдение противоэпидемических требований.

Какие требования должны соблюдаться на всех рынках

Масочный режим – причем и для работников, и для посетителей.

Дистанционно измерять всем, кто заходит, температуру тела.

Не пускать на территорию рынка людей с признаками ОРВИ.

Между торговыми местами дистанция должна быть в 3 метра.

Посетители рынка должны сохранять дистанцию ​​между собой в полтора метра.

Контактные поверхности надо дезинфицировать каждые 3 часа.

Никакой стихийной торговли вокруг рынка не может быть.

На территории рынка нельзя готовить и принимать пищу.