10 мая в Киеве откроют 19 продовольственных рынков: список
19 продовольственных рынков в Киеве обеспечили выполнение противоэпидемических требований и смогут начать работать уже с воскресенья, 10 мая.
Об этом сообщила пресс служба КГГА на Официальном портале Киева.
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Список рынков, которые откроют в Киеве с 10 мая
- Торговая площадка "Феофановский" на Заболотного 48-А.
- Рынок "Демеевский" на Изюмской 1.
- ТРК "Базар на Лесной" на Попудренко 65.
- Рыночный комплекс "Маяк" на Попудренко 90/2
- КП "Владимирский рынок" на Антоновича 115.
- ООО "Печерский рынок" на Печерской площади 1.
- Рынок "Иллис" на Чернобыльской 16/80.
- КП "Бессарабский рынок" на Бессарабской площади 2.
- Рынок "Левобережный" на Сверстюка 3.
- Торговая площадка "Дарница" на Попудренко 5.
- Рынок "Путь" на Зодчих 52/1.
- Рынок ЧП "Колибрис" на Курбаса 6.
- Рынок "Одесский" на проспекте Академика Глушкова 32 – 38.
- Рынок "Выгуровский" на Бальзака 94.
- Рынок "Нивки" на Щербакивского 47.
- МЧП "Забота" на Туполева 13.
- Рынок "Западный" на Депутатской 2.
- Рынок "Отрадненский" на бульваре Вацлава Гавела 18.
- Рынок "Лукьяновский" на Юрия Ильенко 1.
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В КГГА также напомнили, что рынки в столице открывают постепенно и только если они могут гарантировать соблюдение противоэпидемических требований.
Какие требования должны соблюдаться на всех рынках
- Масочный режим – причем и для работников, и для посетителей.
- Дистанционно измерять всем, кто заходит, температуру тела.
- Не пускать на территорию рынка людей с признаками ОРВИ.
- Между торговыми местами дистанция должна быть в 3 метра.
- Посетители рынка должны сохранять дистанцию между собой в полтора метра.
- Контактные поверхности надо дезинфицировать каждые 3 часа.
- Никакой стихийной торговли вокруг рынка не может быть.
- На территории рынка нельзя готовить и принимать пищу.
Подробный перечень требований к рынкам / Инфографика 24 канала
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