На судне находятся не менее 10 украинцев, что фактически стали заложниками ситуации. К сожалению, известно о гибели одного из моряков из-за жары.
Обратите внимание В Турции задержали судно с украинцами: моряков подозревают в контрабанде наркотиков
Украинские моряки застряли на сломанном судне у Джибути
Десять украинских моряков застряли на рефрижераторные суда THORN1 у берегов Африки – в трех милях от порта Джибути в Аденском заливе. Судно потерпело крушение, оно полностью обесточено.
- Как пишут в СМИ, судно направлялось в Индию, где его должны были распилить.
- Но еще 1 июля там закончилось горючее, а оборудование вышло из строя.
Из-за этого 11 членов экипажа (среди которых 10 – украинцы, жители Одессы) фактически стали заложниками опасной ситуации:
- Они оказались без кондиционеров, холодильника и продуктов, и это при том, что температура воздуха достигает 38 градусов.
Судно с Украинской застряло у Джибути / Скриншот с портала Vessel Finder
О тяжелой ситуации моряков журналистам рассказала Александра Коровник, дочь судового кока Геннадия. По ее словам:
- THORN1 несколько дней дрейфовал в море.
- Затем спасательные службы порта отбуксировали его ближе к берегу и поставили на якорь.
17 июня папа и еще 5 человек вылетели в Турцию. У них был контракт на перегонку судна в Индию, но никто не сказал, в каком оно плачевном состоянии,
– добавила Александра.
Сойти с судна удалось только 2 членам экипажа. Один человек, житель Очакова, не выдержал жары и умер от инсульта, так и не дождавшись медицинской помощи.
Напомним, в начале июня В Украину вернулся капитан Гаврилов, которого 5 лет удерживали на Шри-Ланке