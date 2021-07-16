10 украинцев застряли на сломанном судне у берегов Африки, есть погибший

Судно THORN1 сломалось у берегов Африки – в Аденском заливе близ Джибути. Об этом стало известно 15 июля.

На судне находятся не менее 10 украинцев, что фактически стали заложниками ситуации. К сожалению, известно о гибели одного из моряков из-за жары.

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Украинские моряки застряли на сломанном судне у Джибути

Десять украинских моряков застряли на рефрижераторные суда THORN1 у берегов Африки – в трех милях от порта Джибути в Аденском заливе. Судно потерпело крушение, оно полностью обесточено.

Как пишут в СМИ, судно направлялось в Индию, где его должны были распилить.

Но еще 1 июля там закончилось горючее, а оборудование вышло из строя.

Из-за этого 11 членов экипажа (среди которых 10 – украинцы, жители Одессы) фактически стали заложниками опасной ситуации:

Они оказались без кондиционеров, холодильника и продуктов, и это при том, что температура воздуха достигает 38 градусов.



Судно с Украинской застряло у Джибути / Скриншот с портала Vessel Finder

О тяжелой ситуации моряков журналистам рассказала Александра Коровник, дочь судового кока Геннадия. По ее словам:

THORN1 несколько дней дрейфовал в море.

Затем спасательные службы порта отбуксировали его ближе к берегу и поставили на якорь.

17 июня папа и еще 5 человек вылетели в Турцию. У них был контракт на перегонку судна в Индию, но никто не сказал, в каком оно плачевном состоянии,

– добавила Александра.

Сойти с судна удалось только 2 членам экипажа. Один человек, житель Очакова, не выдержал жары и умер от инсульта, так и не дождавшись медицинской помощи.

Ее сложность в том, что судно сменило название и флаг приписки (была Либерия – стал Габон) аж тогда, когда экипаж уже находился на борту.

Консул Украины в Эфиопии и представитель судовладельца (ILIANA SHIPPING LIMITED) якобы есть на месте и пытаются решить ситуацию.

Напомним, в начале июня В Украину вернулся капитан Гаврилов, которого 5 лет удерживали на Шри-Ланке