В 100 метрах от обстрелянной многоэтажки на Оболони – школа: там выбило окна

Оккупанты нанесли удар по дому на Оболони в Киеве. В результате атаки врага выбило окна в школе, которая в 100 метрах от здания.

Соответствующую информацию опубликовал нардеп Алексей Гончаренко. Во время обстрела в подвале школы находились люди.

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В результате атаки по дому на Оболони выбило окна в школе

В 100 метрах от дома, который обстреляли орки, стоит инклюзивная школа. Взрывная волна была такой силы, что повредила стекла в школе,

– рассказал политик.

Нардеп объяснил, что во время атаки в бомбоубежище тогда скрывалось 13 человек.

Авиаудар в Киеве повредил школу на Оболони / Фото Алексея Гончаренко и скриншот с видео

В результате ударов оккупантов в Киеве повреждена школа: видео