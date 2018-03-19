"1000 и 1 инсульт Захарченко": главарь террористов испугался, застряв в лифте

Главарь боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко не на шутку перепугался, когда застрял в лифте во время инспекции одного из донецких общежитий и внутри погас свет.

Об этом говорится в блоге "Фашике Донецкого" на "Обозревателе".

Читайте также: "Смерть"Таблетки": в сети сообщили о ликвидации очередного террориста

"Захарченко приезжал проверять общежитие в районе студгородка. По идее роспропагандистов, все должно было произойти тип-топ: на камеры было бы сладкое заявление, мол, мы для тех, кто лишился жилья, смотрите, что построили. Сюжет сняли. Правда не сняли и чисто случайно забыли об одной детали. Перед съемками очередного популистского ролика его лондонство (Захарченко – 24) поссорилось с лифтом ", – говорится в материале.

Блогер пишет, что главарь террористов застрял в лифте один. И когда еще внутри погас свет, то Захарченко "кричал и проклинал все на свете так, как будто он увидел Яроша в кабине, который с хитрой улыбкой тихонько сказал:"Ну все, приехали".

Честно, не знаю, на сколько похудел Захарченко, когда он понял, что лифт его вообще не уважает и выключился свет в кабине. Слышали когда-нибудь, как нежно и спокойно строитель кричит, когда упускает кувалду себе на пальчик? Это не крик, а шепот,

– иронизирует корреспондент.

Боевики во главе с Захарченко пытались завершить инцидент как можно скорее.

Как открыть лифт за 3 минуты? Правильно, нужно сильнее его пиз*ить прикладом автомата. Представьте картину маслом: темная кабина лифта, Захараст (Захарченко – 24) в кабине, вой, мат и ... И тут начинается сериал "1000 и 1 инсульт Захараста". Вся охрана дружно начинает пиз*ить лифт руками-ногами-прикладами-касками,

– продолжает блогер.

В результате лифт разблокировали через 3-4 минуты, а лидера террористов выпустили.

Читайте также: В кармане террориста взорвалась граната, пять боевиков пострадали

"Правда, жаль гражданских. Лифтеру не повезло больше всего: он из общежития поехал прямо в подвал признаваться во всех грехах, которые из него выбьют православные садисты. Из всех гражданских и солдат, свидетелей криков Захарченко, который рождал кирпич в лифте, приняли подписки о неразглашении государственной тайны ", – добавил "Фашик Донецкий".

Напомним, вечером 16 октября 2016 был взорван Арсен Павлов, более известный как "Моторола". Его взорвали в лифте. А уже 8 февраля 2017-го ликвидировали его соратника и собрата Михаила Толстых, которого боевики называли "Гиви". В его кабинет попали из огнемета "Шмель".