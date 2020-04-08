02:25
8 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      100 долларов на лекарства в сутки: "слуга народа" Ватрас рассказал, как лечится от COVID-19

      - Читати новину українською
      Депутату Ватрасу диагноз COVID-19 подтвердили 28 марта / adm-km.gov.ua

      Больной COVID-19 народный депутат от "Слуги народа" Владимир Ватрас рассказал, от кого он мог заразиться, каким был ход лечения и сколько оно стоило.

      Коронавирус у "слуги народа" Владимира Ватраса подтвердили 28 марта, по состоянию на 7 апреля он все еще лечит пневмонию. Об этом рассказали в телеграмм-канале журналиста Андрея Павловского

      Читайте также Коронавирус обнаружили у младенца Анны Скороход – обоих госпитализировали

      От кого Ватрас мог заразиться коронавирусом

      Депутат говорит, что не уверен и может лишь предполагать. Мол, за пределы Украины он не выезжал, поэтому из-за границы привезти коронавирус не мог.

      Ватрас допускает, что подхватил болезнь от коллег на заседании парламента 17 марта или в комитете после него. Относительно контактов – говорит, что общался с депутатом Вельможным, а то контактировал с Шаховым (в обоих подтвердили COVID-19).

      Каким был ход болезни

      • Первые 4 дня симптомов не было, однако "ориентировочно на 5-й день повысилась температура до 37.5".
      • Затем она внезапно нормализовалась, и еще 3 дня депутат чувствовал себя нормально.
      • И примерно 23 или 24 марта состояние здоровья стало ухудшаться, поднялась температура.
      • За 2 дня до госпитализации началась одышка, и тогда Ватрас понял, что имеет воспаление легких.
      • Госпитализировали его в инфекционную больницу Хмельницкого с диагнозом COVID-19 и двусторонняя пневмония.
      • Первый тест (экспресс) был отрицательным, но ПЦР (который, к слову, был бесплатным) показал положительный результат.
      • В первые двое суток после госпитализации была острая фаза болезни – пришлось применять кислородную маску (но не аппарат искусственной вентиляции легких) и лекарственные препараты, среди которых и антибиотики.
      • Сейчас Ватрас чувствует себя лучше, но до сих пор лечит пневмонию. Говорит, что врачи молодцы – борются за каждого пациента.
      • Через несколько дней планируют делать рентгенографию – если пневмонии уже не будет, тогда будут делать ПЦР-тест на коронавирус. Выпишут из больницы только после двух подряд отрицательных тестов.

      Сколько стоило лечение

      Лечение было бесплатным, однако не все. Платить пришлось после выхода из реанимации.

      В частности, лечение пневмонии обходилось примерно в 100 долларов в сутки. Поскольку длилось оно уже 10 дней, то потратил депутат, по его словам, примерно 30 000 гривен. И лечение еще не завершено. 

      Ватрас также подчеркнул, что ни у кого из людей, с которыми он контактировал в период болезни, признаков COVID-19 не выявили – речь о членах семьи, коллегах и помощниках.

      Кто такой депутат Ватрас? Владимиру Ватрасу 40 лет, он родился в Хмельницкой (именно поэтому его там и лечили).

      Кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского права и процесса в Хмельницком университете управления и права имени Леонида Юзькова. 

      Попал в Раду по списку "Слуги народа" под номером 64. Член комитета по вопросам правовой политики.

      Коронавирус в Украине по состоянию на 7 апреля  зафиксировали в 1461 человека, случаев летальных – 45, выздоровели – 28.

      депутаты
      Украинские депутаты, которые заразились коронавирусом / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Цены Новости Хмельницкого Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Верховная Рада Слуга народа
      Комментарии

      Читайте также

      7 апреля , 19:28 Коронавирус обнаружили у младенца Анны Скороход – обоих госпитализировали
      Новини політики 7066
      7 апреля , 22:01 Коронавирус в Африке: почему все может кончиться трагедией
      Статті 6814
      7 апреля , 19:49 Зеленский изменил состав СНБО: детали
      Новини України 5565
      7 апреля , 20:28 Коронавирус в Италии 7 апреля 2020 года
      Лікування 7162
      7 апреля , 20:42 Коронавирус в Тернопольской области: опять возросло количество больных
      Лікування 43034
      7 апреля , 20:45 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
      Лікування 204464
      7 апреля , 19:29 Пасха в условиях карантина: Зеленский рассказал, как организуют празднование
      Новини України 2516
      7 апреля , 21:28 Сколько украинцев больны COVID-19 за границей: новые данные МИД
      Лікування 31199
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 01:30 "Пленки Ермака": реакция Зеленского и главные факты по делу
      Анна Калюжна
      7 апреля , 22:00 Украинцы снова проигрывают Коломойскому
      Тимофій Милованов
      Залиште відгук