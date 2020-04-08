100 долларов на лекарства в сутки: "слуга народа" Ватрас рассказал, как лечится от COVID-19

Больной COVID-19 народный депутат от "Слуги народа" Владимир Ватрас рассказал, от кого он мог заразиться, каким был ход лечения и сколько оно стоило.

Коронавирус у "слуги народа" Владимира Ватраса подтвердили 28 марта , по состоянию на 7 апреля он все еще лечит пневмонию. Об этом рассказали в телеграмм-канале журналиста Андрея Павловского .

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От кого Ватрас мог заразиться коронавирусом

Депутат говорит, что не уверен и может лишь предполагать. Мол, за пределы Украины он не выезжал, поэтому из-за границы привезти коронавирус не мог.

Ватрас допускает, что подхватил болезнь от коллег на заседании парламента 17 марта или в комитете после него. Относительно контактов – говорит, что общался с депутатом Вельможным, а то контактировал с Шаховым (в обоих подтвердили COVID-19).

Каким был ход болезни

Первые 4 дня симптомов не было, однако "ориентировочно на 5-й день повысилась температура до 37.5".

Затем она внезапно нормализовалась, и еще 3 дня депутат чувствовал себя нормально.

И примерно 23 или 24 марта состояние здоровья стало ухудшаться , поднялась температура.

За 2 дня до госпитализации началась одышка, и тогда Ватрас понял, что имеет воспаление легких.

Госпитализировали его в инфекционную больницу Хмельницкого с диагнозом COVID-19 и двусторонняя пневмония.

Первый тест (экспресс) был отрицательным, но ПЦР (который, к слову, был бесплатным) показал положительный результат.

В первые двое суток после госпитализации была острая фаза болезни – пришлось применять кислородную маску (но не аппарат искусственной вентиляции легких) и лекарственные препараты, среди которых и антибиотики.

Сейчас Ватрас чувствует себя лучше, но до сих пор лечит пневмонию . Говорит, что врачи молодцы – борются за каждого пациента.

Через несколько дней планируют делать рентгенографию – если пневмонии уже не будет, тогда будут делать ПЦР-тест на коронавирус. Выпишут из больницы только после двух подряд отрицательных тестов.

Сколько стоило лечение

Лечение было бесплатным, однако не все. Платить пришлось после выхода из реанимации.

В частности, лечение пневмонии обходилось примерно в 100 долларов в сутки. Поскольку длилось оно уже 10 дней, то потратил депутат, по его словам, примерно 30 000 гривен. И лечение еще не завершено.

Ватрас также подчеркнул, что ни у кого из людей, с которыми он контактировал в период болезни, признаков COVID-19 не выявили – речь о членах семьи, коллегах и помощниках.

Кто такой депутат Ватрас? Владимиру Ватрасу 40 лет, он родился в Хмельницкой (именно поэтому его там и лечили).



Кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского права и процесса в Хмельницком университете управления и права имени Леонида Юзькова.



Попал в Раду по списку "Слуги народа" под номером 64. Член комитета по вопросам правовой политики.

Коронавирус в Украине по состоянию на 7 апреля зафиксировали в 1461 человека, случаев летальных – 45, выздоровели – 28.