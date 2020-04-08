100 долларов на лекарства в сутки: "слуга народа" Ватрас рассказал, как лечится от COVID-19
Больной COVID-19 народный депутат от "Слуги народа" Владимир Ватрас рассказал, от кого он мог заразиться, каким был ход лечения и сколько оно стоило.
Коронавирус у "слуги народа" Владимира Ватраса подтвердили 28 марта, по состоянию на 7 апреля он все еще лечит пневмонию. Об этом рассказали в телеграмм-канале журналиста Андрея Павловского.
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От кого Ватрас мог заразиться коронавирусом
Депутат говорит, что не уверен и может лишь предполагать. Мол, за пределы Украины он не выезжал, поэтому из-за границы привезти коронавирус не мог.
Ватрас допускает, что подхватил болезнь от коллег на заседании парламента 17 марта или в комитете после него. Относительно контактов – говорит, что общался с депутатом Вельможным, а то контактировал с Шаховым (в обоих подтвердили COVID-19).
Каким был ход болезни
- Первые 4 дня симптомов не было, однако "ориентировочно на 5-й день повысилась температура до 37.5".
- Затем она внезапно нормализовалась, и еще 3 дня депутат чувствовал себя нормально.
- И примерно 23 или 24 марта состояние здоровья стало ухудшаться, поднялась температура.
- За 2 дня до госпитализации началась одышка, и тогда Ватрас понял, что имеет воспаление легких.
- Госпитализировали его в инфекционную больницу Хмельницкого с диагнозом COVID-19 и двусторонняя пневмония.
- Первый тест (экспресс) был отрицательным, но ПЦР (который, к слову, был бесплатным) показал положительный результат.
- В первые двое суток после госпитализации была острая фаза болезни – пришлось применять кислородную маску (но не аппарат искусственной вентиляции легких) и лекарственные препараты, среди которых и антибиотики.
- Сейчас Ватрас чувствует себя лучше, но до сих пор лечит пневмонию. Говорит, что врачи молодцы – борются за каждого пациента.
- Через несколько дней планируют делать рентгенографию – если пневмонии уже не будет, тогда будут делать ПЦР-тест на коронавирус. Выпишут из больницы только после двух подряд отрицательных тестов.
Сколько стоило лечение
Лечение было бесплатным, однако не все. Платить пришлось после выхода из реанимации.
В частности, лечение пневмонии обходилось примерно в 100 долларов в сутки. Поскольку длилось оно уже 10 дней, то потратил депутат, по его словам, примерно 30 000 гривен. И лечение еще не завершено.
Ватрас также подчеркнул, что ни у кого из людей, с которыми он контактировал в период болезни, признаков COVID-19 не выявили – речь о членах семьи, коллегах и помощниках.
Кто такой депутат Ватрас? Владимиру Ватрасу 40 лет, он родился в Хмельницкой (именно поэтому его там и лечили).
Кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского права и процесса в Хмельницком университете управления и права имени Леонида Юзькова.
Попал в Раду по списку "Слуги народа" под номером 64. Член комитета по вопросам правовой политики.
Коронавирус в Украине по состоянию на 7 апреля зафиксировали в 1461 человека, случаев летальных – 45, выздоровели – 28.
Украинские депутаты, которые заразились коронавирусом / Инфографика 24 канала
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