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      100 долларов за "квадрат", или как построить эко-дом своими руками

      Экономика 24 32 Читати новину українською

      Эко-дом в селе Семиполки на Киевщине собственными руками создал человек без образования и опыта строителя, и для его возведения не понадобилось ни одного кирпича. Впрочем, дом теплый и уютный даже зимой.

      100 долларов за квадратный метр – это рекордно дешево. Именно во столько обошлась недвижимость недалеко от Киева для семьи Белоус.

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      Раньше они жили в квартире. Впрочем, с постоянным подорожанием света, воды и газа, жить в многоэтажке стало невыгодно. Поэтому когда Павлу, бывшему АТОшнику, выделили землю – супруги решили сэкономить не только на коммунальных тарифах, но и на строительстве, которое стоило восемь тысяч долларов. Идею нашли в интернете.

      Это купольный дом, его форма – часть сферы. Нет прямых углов, на которые во время ветра могла бы быть дополнительная нагрузка, которая охлаждает. Поэтому в доме тепло, сухо, комфортно,
      – рассказал хозяин эко-дома Павел Белоус.

      Более того, этот дом не боится даже урагана. Дом состоит из специальных треугольников, которые связаны таким образом, что выдержат и снег, и дождь, и гораздо большие нагрузки.


      Дом состоит из специальных треугольников, которые выдерживают значительные нагрузки

      Строительные материалы экологически чистые – стены возведены из сосновой доски. Четыре солнечные батареи освещают дом, самодельная печка держит дом в тепле даже в лютые морозы. Основание не нужно – дом стоит на опорах. Возвращаться обратно в квартиру семья не собирается. Наоборот, в планах – строительство веранды и подвала.

      К слову, ранее 24 канал рассказывал про интересные идеи, как можно дать вторую жизнь старым и ненужным вещам. А также сколько стран отказались от полиэтиленовых пакетов и чем их можно заменить.

      Теги: Тарифы коммунальные услуги Экология Новости недвижимости Деньги Экономика 24
      Источник: 24 канал
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