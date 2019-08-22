100 грн за участие: в центре Киева на Михайловской площади прошел митинг в поддержку Филарета

В центре Киева на Михайловской площади состоялся очередной митинг.

Люди стояли с плакатами "Я с Филаретом", "Варфоломей, дайте Украине настоящий Томос, не идите на сговор с Путиным".

Филарет обратился к нам и дал клич и сказал поддержать. Они должны миром сесть за стол переговоров и собрать людей, которые разбираются, и найти дорогу и общее видение,

– рассказала организатор митинга.

Однако, что за митинг проходил на Михайловской площади понимали не все участники мероприятия.

Нам сказали, просто придите на акцию на 10 утра и в 12:30 и получите 100 гривен. У меня маленькая пенсия, поэтому и хожу за деньги на подобные акции,

– сказала одна из участниц акции.

Я сначала не знал, я пришел за 100 гривен. Мне сказали, чтобы их получить надо постоять 1,5 часа,

– добавил другой участник акции.

Напомним, в прошлом году в декабре состоялся объединительный церковный Собор. На нем ликвидировали Украинскую православную церковь Киевского Патриархата и создали Православную Церковь Украины. Ее предстоятелем избрали митрополита Епифания. В состав новосозданной церкви вошли УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Однако, впоследствии почетный Патриарх Филарет объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а решение о роспуске УПЦ КП было ситуативным.