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      100 грн за участие: в центре Киева на Михайловской площади прошел митинг в поддержку Филарета

      Новая тема 157 Читати новину українською

      В центре Киева на Михайловской площади состоялся очередной митинг.

      Люди стояли с плакатами "Я с Филаретом", "Варфоломей, дайте Украине настоящий Томос, не идите на сговор с Путиным".

      Филарет обратился к нам и дал клич и сказал поддержать. Они должны миром сесть за стол переговоров и собрать людей, которые разбираются, и найти дорогу и общее видение,
      – рассказала организатор митинга.

      Однако, что за митинг проходил на Михайловской площади понимали не все участники мероприятия.

      Нам сказали, просто придите на акцию на 10 утра и в 12:30 и получите 100 гривен. У меня маленькая пенсия, поэтому и хожу за деньги на подобные акции,
      – сказала одна из участниц акции.

      Я сначала не знал, я пришел за 100 гривен. Мне сказали, чтобы их получить надо постоять 1,5 часа,
      – добавил другой участник акции.

      Напомним, в прошлом году в декабре состоялся объединительный церковный Собор. На нем ликвидировали Украинскую православную церковь Киевского Патриархата и создали Православную Церковь Украины. Ее предстоятелем избрали митрополита Епифания. В состав новосозданной церкви вошли УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Однако, впоследствии почетный Патриарх Филарет объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а решение о роспуске УПЦ КП было ситуативным.

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      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины Епифаний
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