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100-летие "красного террора": списки жертв репрессий до сих пор пополняются новыми именами

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В 1918 году советская власть начала "красный террор". С украинцев снимали скальпы, сдирали кожу, распинали и забивали до смерти. Со времени тех трагических событий прошло 100 лет. А списки жертв тогдашних репрессий до сих пор пополняются новыми именами.

Начало массовым репрессиям положил Владимир Ленин. 5 сентября 1918 года вышел документ, который легализовал преступления большевиков. Декрет "о красном терроре" буквально призывал уничтожать классовых врагов.

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В первую очередь – потомков дворянства и тех, кто занимал руководящие должности при царской России. Организатором массовых убийств в Киеве был главнокомандующий советскими войсками Михаил Муравьев.

Арестованных начали привозить в Мариинский дворец, который стал штаб-квартирой Михаила Муравьева. Именно здесь без суда и следствия людей расстреливали на площади перед Мариинским дворцом, а также в парке, – сказал историк, краевед Олег Бажан.

Выполняя приказ, советские войска лишь в феврале 1918 года расстреляли в Киеве более 2 тысяч мирных жителей. До 1921 года было замучено один миллион семьсот тысяч человек. Для большевиков насилие было единственным способом удержать власть.

Но это было только начало репрессий. Больше всего ужасов пережили во времена "большого террора" в конце 30-х. На операцию по репрессированию кулаков, уголовников власть направила 75 миллионов рублей.

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От 20 до 100 тысяч человек по разным подсчетам похороненно в Быковнянском лесу. Это жертвы Большого террора 1937– 1941 годов. Все тела везли вот по этой дороге, которая получила символическое название – "дорога смерти"

И хотя по определению историков "большой террор" продолжался в 37-38 годах, в Киеве массовые расстрелы не прекращали до 1941 года. Заповедник "Быковнянские могилы" – самое большое место массового захоронения жертв политических репрессий в Украине. Больше чем 4 гектара земли "для спецпотребностей НКВД" тогда выделил Киевсовет. О назначении режимного объекта много лет не догадывался никто.

Первыми, кстати, эти территории раскопали нацистские оккупанты, которые после захвата Киева приехали в лес и под влиянием легенды, выдуманной для местных, решили поинтересоваться что тут за склады,
– рассказала заместитель генерального директора заповедника "Быковнянские могилы" Татьяна Шептицкая.

Они и выкопали человеческие останки. О том, что здесь покоятся жертвы фашистов, киевлянам рассказывали еще много лет. Правду узнали только в 1989 году. Сейчас здесь историко-мемориальный заповедник. На каменных стелах продолжают выбивать имена жертв.

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По иронии судьбы здесь покоятся и палачи. Сотрудников НКВД расстреляли во время сворачивания "большого террора". "Красный" и "большой" тероры – это элементы одной цепи. Репрессии прекратились только после смерти Сталина. Число человеческих жертв шокирует. Только за 2 года, когда НКВД возглавлял Николай Ежов, расстреляли свыше 700 тысяч человек.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины История СССР
Источник: 24 канал
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