100 литров водки, янтарь и ключи от камер: в Кропивницком СИЗО нашли тайник

В Кропивницком следственном изоляторе, где 16 декабря произошел бунт заключенных, нашли тайник с табуированными предметами.

Работники Государственной уголовно-исполнительной службы разоблачили тайник, в котором заключенные хранили большое количество запрещенных предметов, в том числе и водку, информирует администрация ГУИС.

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Во время обыска были изъяты:

более 100 литров водки;

устройства для нанесения татуировок;

44 мобильных телефона;

ключи от камерных дверей;

1,5 килограммов янтаря и устройства для его обработки;

устройства для осуществления перебросов запрещенных предметов;

дрожжи и закваска для самогоноварения;

колюще-режущий и рабочий инструмент;

наркотические средства.



В Кропивницком СИЗО нашли тайник с запрещенными предметами / Фото: ГУИС

В учреждении продолжаются обыски .



В Кропивницком СИЗО нашли тайник с запрещенными предметами / Фото: ГУИС



В Кропивницком СИЗО нашли тайник с запрещенными предметами / Фото: ГУИС



В Кропивницком СИЗО нашли тайник с запрещенными предметами / Фото: ГУИС

Что произошло в Кропивницком следственном изоляторе? 16 декабря из изолятора вывозили двоих заключенных, "смотрящих" за СИЗО, в место временного содержания Нацполиции. Когда пытались вывезти главного "смотрящего" – сотрудники следственного изолятора не очень способствовали вывозу. По словам экс-главы пенитенциарной службы Сергея Старенького, когда заключенный направлялся в камеру якобы за вещами, он зашел в кабинет к психологу и нанес ей несколько ударов, а потом поднял бунт. Заключенные начали выходить из камер, забрали у сотрудников ключи от камер. Все работники СИЗО покинули помещение тюрьмы. Сигнала тревоги и сбора групп быстрого реагирования не было.



17 декабря заместитель министра юстиции Украины Виталий Василик сообщил, что ситуацию взяли под контроль. Из-за бунта в СИЗО ввели особый режим, предусматривающий усиление охраны, надзора за заключенными, прекращение свиданий и принятия посылок и передач, а также осуществление других режимных мероприятий.