100 литров водки, янтарь и ключи от камер: в Кропивницком СИЗО нашли тайник
В Кропивницком следственном изоляторе, где 16 декабря произошел бунт заключенных, нашли тайник с табуированными предметами.
Работники Государственной уголовно-исполнительной службы разоблачили тайник, в котором заключенные хранили большое количество запрещенных предметов, в том числе и водку, информирует администрация ГУИС.
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Во время обыска были изъяты:
- более 100 литров водки;
- устройства для нанесения татуировок;
- 44 мобильных телефона;
- ключи от камерных дверей;
- 1,5 килограммов янтаря и устройства для его обработки;
- устройства для осуществления перебросов запрещенных предметов;
- дрожжи и закваска для самогоноварения;
- колюще-режущий и рабочий инструмент;
- наркотические средства.
В Кропивницком СИЗО нашли тайник с запрещенными предметами / Фото: ГУИС
В учреждении продолжаются обыски .
В Кропивницком СИЗО нашли тайник с запрещенными предметами / Фото: ГУИС
В Кропивницком СИЗО нашли тайник с запрещенными предметами / Фото: ГУИС
В Кропивницком СИЗО нашли тайник с запрещенными предметами / Фото: ГУИС
Что произошло в Кропивницком следственном изоляторе? 16 декабря из изолятора вывозили двоих заключенных, "смотрящих" за СИЗО, в место временного содержания Нацполиции. Когда пытались вывезти главного "смотрящего" – сотрудники следственного изолятора не очень способствовали вывозу. По словам экс-главы пенитенциарной службы Сергея Старенького, когда заключенный направлялся в камеру якобы за вещами, он зашел в кабинет к психологу и нанес ей несколько ударов, а потом поднял бунт. Заключенные начали выходить из камер, забрали у сотрудников ключи от камер. Все работники СИЗО покинули помещение тюрьмы. Сигнала тревоги и сбора групп быстрого реагирования не было.
17 декабря заместитель министра юстиции Украины Виталий Василик сообщил, что ситуацию взяли под контроль. Из-за бунта в СИЗО ввели особый режим, предусматривающий усиление охраны, надзора за заключенными, прекращение свиданий и принятия посылок и передач, а также осуществление других режимных мероприятий.