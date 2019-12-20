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      100 литров водки, янтарь и ключи от камер: в Кропивницком СИЗО нашли тайник

      76 Читати новину українською
      В Кропивницком СИЗО, где произошел бунт, выявили тайник с запрещенными предметами / facebook.com

      В Кропивницком следственном изоляторе, где 16 декабря произошел бунт заключенных, нашли тайник с табуированными предметами.

      Работники Государственной уголовно-исполнительной службы разоблачили тайник, в котором заключенные хранили большое количество запрещенных предметов, в том числе и водку, информирует администрация ГУИС.

      К теме: В Кропивницком СИЗО заключенные совершили бунт

      Во время обыска были изъяты:

      • более 100 литров водки;
      • устройства для нанесения татуировок;
      • 44 мобильных телефона;
      • ключи от камерных дверей;
      • 1,5 килограммов янтаря и устройства для его обработки;
      • устройства для осуществления перебросов запрещенных предметов;
      • дрожжи и закваска для самогоноварения;
      • колюще-режущий и рабочий инструмент;
      • наркотические средства.

      сізо
      В Кропивницком СИЗО нашли тайник с запрещенными предметами / Фото: ГУИС

      В учреждении продолжаются обыски .

      сізо
      В Кропивницком СИЗО нашли тайник с запрещенными предметами / Фото: ГУИС

      сізо
      В Кропивницком СИЗО нашли тайник с запрещенными предметами / Фото: ГУИС

      сізо
      В Кропивницком СИЗО нашли тайник с запрещенными предметами / Фото: ГУИС

      Что произошло в Кропивницком следственном изоляторе? 16 декабря из изолятора вывозили двоих заключенных, "смотрящих" за СИЗО, в место временного содержания Нацполиции. Когда пытались вывезти главного "смотрящего" – сотрудники следственного изолятора не очень способствовали вывозу. По словам экс-главы пенитенциарной службы Сергея Старенького, когда заключенный направлялся в камеру якобы за вещами, он зашел в кабинет к психологу и нанес ей несколько ударов, а потом поднял бунт. Заключенные начали выходить из камер, забрали у сотрудников ключи от камер. Все работники СИЗО покинули помещение тюрьмы. Сигнала тревоги и сбора групп быстрого реагирования не было.

      17 декабря заместитель министра юстиции Украины Виталий Василик сообщил, что ситуацию взяли под контроль. Из-за бунта в СИЗО ввели особый режим, предусматривающий усиление охраны, надзора за заключенными, прекращение свиданий и принятия посылок и передач, а также осуществление других режимных мероприятий.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости СІЗО Новости Кропивницкого
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