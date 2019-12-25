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      100 миллиардов сбережений и 4 миллиона торгов: 4 года работы ProZorro в цифрах

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      За 4 года система ProZorro сэкономила государству 100 миллиардов гривен / prostir.ua

      Государственная система публичных закупок ProZorro работает уже 4 года. За это время она сэкономила стране около 100 миллиардов гривен.

      Общее количество торгов с момента запуска системы составило более 4 миллионов, сообщает ProZorro.

      К слову: Бизнес-центр в Одессе и дом под Киевом: что продает на ProZorro Фонд гарантирования вкладов

      В отдельных областях система закупок способствовала экономии миллиардов гривен:

      • Киевская область – 45,5 миллиарда;
      • Львовская область – 5,7 миллиарда;
      • Днепропетровская область – 5,1 миллиарда;
      • Харьковская область – 4,5 миллиарда;
      • Одесская область – 3,8 миллиарда.

      В этих областях большее количество государственных учреждений и соответственно больше закупок. Сейчас в системе ProZorro работают все государственные учреждения и более 200 тысяч предпринимателей.

      Около 90% зарегистрированных предприятий в Prozorro – малый и средний бизнес. Это самый большой процент участия такого бизнеса в закупках среди европейских стран.

      Ежемесячно в системе появляется 3-5 тысяч новых поставщиков. За этот год в системе зарегистрировалось более 50 тысяч предпринимателей.

      Что известно о системе ProZorro?ProZorro системная реформа тендерного процесса в электронных публичных и государственных закупках в Украине. В декабре 2015 года систему передали государству и переименовали в ГП "Прозорро".

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины ProZorro
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