100 миллиардов сбережений и 4 миллиона торгов: 4 года работы ProZorro в цифрах

Государственная система публичных закупок ProZorro работает уже 4 года. За это время она сэкономила стране около 100 миллиардов гривен.

Общее количество торгов с момента запуска системы составило более 4 миллионов, сообщает ProZorro.

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В отдельных областях система закупок способствовала экономии миллиардов гривен:

Киевская область – 45,5 миллиарда;

Львовская область – 5,7 миллиарда;

Днепропетровская область – 5,1 миллиарда;

Харьковская область – 4,5 миллиарда;

Одесская область – 3,8 миллиарда.

В этих областях большее количество государственных учреждений и соответственно больше закупок. Сейчас в системе ProZorro работают все государственные учреждения и более 200 тысяч предпринимателей.

Около 90% зарегистрированных предприятий в Prozorro – малый и средний бизнес. Это самый большой процент участия такого бизнеса в закупках среди европейских стран.

Ежемесячно в системе появляется 3-5 тысяч новых поставщиков. За этот год в системе зарегистрировалось более 50 тысяч предпринимателей.

Что известно о системе ProZorro?ProZorro системная реформа тендерного процесса в электронных публичных и государственных закупках в Украине. В декабре 2015 года систему передали государству и переименовали в ГП "Прозорро".