100 років Соборності

Цьогоріч ми відзначаємо 100 років з моменту об'єднання УНР та ЗУНР в єдину Україну.

За єдину і вільну соборну Україну воювали сторіччя тому, за волю і незалежність української держави виходили п'ять років тому на Майдан, за Україну і сьогодні б'ються на передовій українські хлопці та дівчата.

У цей день ми згадуємо і випробування, які пройшла наша держава за 100 років, і тих, хто поклав життя за її свободу в ХХ сторіччі. І тепер, у ХХІ сторіччі, ми знову боронимо свою землю від того ж ворога, що і раніше.

Пам'ятаймо уроки історії, адже від нашої єдності і згуртованості залежить дуже багато.

Від першого Ланцюга єдності на День Соборності в 1990 році, від Майдану і дотепер уміння українців згуртуватись заради спільної мети було і є тим несподіваним фактором, який не беруть у розрахунок вороги. Не забуваймо про це.

З Днем Соборності України!

Привітати тих, хто зараз боронить незалежність нашої держави на передовій, можна тут.

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