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      100 тысяч за ночь: чем поражает один из самых дорогих гостиничных номеров мира – фото изнутри

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      Номер люкс в 5-звездочном гостиничном комплексе Лас-Вегаса Palms Casino Resort обустраивал известный британский художник Демьен Херст.

      Постояльцы отеля могут буквально окунуться в современное искусство, пишет Buro 24/7.

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      Номер, над дизайном которого работал эпатажный английский художник, можно забронировать минимум на две ночи. Он является не только самым дорогим в отеле, но и одним из самых дорогих в мире – уикенд в таком люксе обойдется в примерно 200 тысяч долларов США.

      В чем особенность номера?

      "Апартаменты сочувствия" занимают целых два этажа. Общая площадь номера – 2743 метра квадратных.

      Мебель в номере сделана на заказ, а стены усеяны произведениями современного искусства.

      Постояльцы этого номера смогут без входного билета наслаждаться инсталляцией "Победитель/Неудачник", в которой Херст изобразил двух акул в формальдегиде.

      номер люкс лас-вегас готель
      Инсталяция Дэмьена Херста в отеле Лас-Вегаса

      Монохромные полотна с изображением бабочек из серии "Казино Рояль" можно отыскать даже на дне бассейна.

      метелики Херст готель Лас-Вегас
      Бабочками Херст украсил даже дно бассейна в номере

      Еще одной "изюминкой" номера является упорядоченная по цветам аптечка "Вегас". Изображением таблеток усеяны панорамные окна, из которых открывается умопомрачительный вид на Вегас-Стрип.

      дизайн інтерєр готель номер херст
      Дизайн интерьера гостиничного номера от Дэмьена Херста

      Сравните, как выглядит номер в пятизвездочном отеле в Париже, над дизайном которого работал модельер Карл Лагерфельд.

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      Теги: Новости недвижимости Исскусство Новости недвижимости мира Гостиницы Дизайн Фотоновости
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