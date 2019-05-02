100 тысяч за ночь: чем поражает один из самых дорогих гостиничных номеров мира – фото изнутри

Номер люкс в 5-звездочном гостиничном комплексе Лас-Вегаса Palms Casino Resort обустраивал известный британский художник Демьен Херст.

Постояльцы отеля могут буквально окунуться в современное искусство, пишет Buro 24/7.

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Номер, над дизайном которого работал эпатажный английский художник, можно забронировать минимум на две ночи. Он является не только самым дорогим в отеле, но и одним из самых дорогих в мире – уикенд в таком люксе обойдется в примерно 200 тысяч долларов США.

В чем особенность номера?

"Апартаменты сочувствия" занимают целых два этажа. Общая площадь номера – 2743 метра квадратных.

Мебель в номере сделана на заказ, а стены усеяны произведениями современного искусства.

Постояльцы этого номера смогут без входного билета наслаждаться инсталляцией "Победитель/Неудачник", в которой Херст изобразил двух акул в формальдегиде.



Инсталяция Дэмьена Херста в отеле Лас-Вегаса

Монохромные полотна с изображением бабочек из серии "Казино Рояль" можно отыскать даже на дне бассейна.



Бабочками Херст украсил даже дно бассейна в номере

Еще одной "изюминкой" номера является упорядоченная по цветам аптечка "Вегас". Изображением таблеток усеяны панорамные окна, из которых открывается умопомрачительный вид на Вегас-Стрип.



Дизайн интерьера гостиничного номера от Дэмьена Херста

Сравните, как выглядит номер в пятизвездочном отеле в Париже, над дизайном которого работал модельер Карл Лагерфельд.