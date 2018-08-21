100-ый день голодовки: под посольством России в Киеве провели акцию в поддержку Сенцова

21 августа под посольством России в Киеве прошла акция в поддержку политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме уже 100 дней.

Международный ПЕН-центр 14 августа начал марафон написания писем в поддержку Сенцова. Центры ПЕН со всего мира заявляли о намерении 21 августа в 11:00 (на 100-й день голодовки Сенцова) принести эти письма в консульства и посольства РФ в своих странах.

Как отметили организаторы, свои письма поддержки Сенцову в рамках акции, в частности, написали кинорежиссеры Кен Лоуч, Майк Ли, Том Стоппард, актер, писатель и телеведущий Стивен Фрай, писатели Светлана Алексиевич, Йен Ранкин, Маргарет Этвуд и Нил Гейман.

К акции под посольством РФ присоединились около 50 человек, которые пришли с призывом отпустить Сенцова из тюрьмы и спасти ему жизнь.

На акции также присутствует и сестра режиссера Наталья Каплан. Она в очередной раз заявила, что нет смысла просить Сенцова о прекращении голодовки или о том, чтобы он написал прошение о помиловании Путину, поскольку режиссер этого не сделает ни в коем случае. По данным адвоката Сенцова у него очень низкий пульс, анемия и проблемы с сердцем.

Фото: Укринформ