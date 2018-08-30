101-летний Кирк Дуглас играет с правнучкой: трогательное фото
Внук легендарного актера Кирка Дугласа Камерон показал поклонникам невероятный снимок, на котором 101-летний Кирк проводит время с маленькой правнучкой, которая родилась в декабре прошлого года.
Кэмерон Дуглас опубликовал волшебное фото на своей странице в Instagram.
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Легенда кино на черно-белом снимке сидит в кресле и внимательно наблюдает за маленькой правнучкой.
"Любовь", – лаконично прокомментировал фотографию Кэмерон.
Кирк Дуглас с внучкой / Instagram
К слову, Кэмерон Дуглас – старший сын Майкла Дугласа и актрисы Диандры Люкер. Одак Кэмерон заработал плохой компанией и увлечением наркотиками. В течение 3-х лет Кэмерон занимался продажей метамфетамина и был осужден на 7 лет лишения свободы. Мужчина вышел из тюрьмы в 2016 году.
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