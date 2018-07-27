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1030 лет со дня Крещения Руси: какие религиозные мероприятия ожидаются в Киеве

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Годовщина Крещения Руси: перечень мероприятий, которые пройдут в Киеве 27-28 июля
Годовщина Крещения Руси: перечень мероприятий, которые пройдут в Киеве 27-28 июля / Соцсети

28 июля в Украине будут отмечать 1030 лет с даты, когда князь Владимир крестил Русь. В связи с этим Украинская православная церковь как Киевского, так и Московского патриархатов проведет соответствующие мероприятия.

Заметим, что праздновать Церковь начнет еще 27 июля.

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Киевский патриархат, в частности, запланировал торжественные богослужения во Владимирском патриаршем кафедральном соборе, который располагается на бульваре Шевченко, 20.

Возглавит их которые Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, а помогать ему будут епископат и духовенство КП.

Так, 27 июля в 17:00 начнется Всенощное бдение, а 28 июля с 9:30 до 11:30 состоится Божественная литургия.

Кроме того, УПЦ КП проведет Крестный ход, который будет называться "Молитва за Украину и за единую поместную украинскую православную церковь". Стартует мероприятие 28 июля в 11:30 и пройдет по такому маршруту: Владимирский собор – бульвар Шевченко – улица Владимирская – Софиевская площадь – Михайловская площадь – парк Владимирская горка.

УПЦ МП со своей стороны организует крестный ход 27 июля который состоится сразу после торжественной литургии.

По словам священнослужителей, так называемый "Крестный ход с чудотворными святынями и святыми мощами" пройдет по улицам Киева от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры.

Также 28 июля в 9:00 на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры митрополит Онуфрий возглавит божественную литургию.

Напомним, в связи с крестным ходом 27 июля центральные улицы Киева будут перекрыты.

 

Теги: Новости Украины Годовщина Крещения Руси Крестный ход Новости Киева УПЦ КП УПЦ МП религия
Источник: 24 канал
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