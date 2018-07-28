1030-летие Крещения Руси: сколько украинцев приняли участие в шествии в Киеве

Перекрыт центр Киева, молебен и тысячи людей, 28 июля верующие отмечали 1030-летие Крещения Руси. Точная дата историкам неизвестна, поэтому празднуют в День рождения Князя Владимира, который и принес христианство в Киевской Руси, окрестив в Днепре свой народ. Сейчас праздник стал еще более актуальным, ведь Украина ожидает предоставления автокефалии Украинской поместной православной церкви.

Председатель Киевского Патриархата рядом с патриархом Московского. Такое случается едва ли не раз в год. Так как вне праздника Филарет – отлучен от церкви в российской епархии. А Онуфрий категорически против создания Украинской поместной православной церкви. Впрочем, в 1030-ю годовщину Крещения Киевской Руси, объединились.

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С одной стороны от памятника Владимиру были духовенство, чиновники и должностные лица. С другой – верующие с флагами. Настроение вокруг – больше политическое, чем религиозное. Президент упомянул о необходимости предоставления украинской православной церкви Томоса больше с политической точки зрения, чем с религиозной.

Томос про автокефалию завершит утверждения независимости нашего государства,

– отметил Президент Украины Петр Порошенко.

После голословных речей – служба во Владимирском соборе. Между тем к центру Киева съехались верующие со всей страны. По окончании службы двинулись Крестным ходом к Владимирской горке. Участники разделились на две колонны: церковную и светскую. Первую возглавляли церковные капелланы, вторую – украинские политики.

И для их комфорта перекрыли почти весь центр Киева. Автомобилем нельзя было проехать вдоль трех десятков улиц в радиусе от бульвара Шевченко до Крещатика, от Андреевского спуска и до улицы Саксаганского. Даже пешеходов проверяли металлоискателями несколько границ правоохранителей. В полиции уже подсчитали: по предварительным данным в шествии приняли участие 65 тысяч укранцев. Охраняли их 5 тысяч правоохранителей.

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Впрочем большинство верующих смогли дойти лишь до Михайловской площади. Потому что к Владимирской горке пустили только руководство государства и духовенство. Молебен смотрели на экране возле Михайловского Златоверхого под открытым небом.