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      Как войти в личный кабинет на 104.ua: экспресс-регистрация

      - Читати новину українською
      Быстрая регистрация на сайте 104.ua / Getty Images

      Оплата коммунальных услуг – это повод для многих людей выйти из дома во время карантина. Но на сайте 104.ua можно заплатить за газ и подать показатели счетчика онлайн. Сервис запустил услугу экспресс-регистрации: чтобы создать "Личный кабинет" достаточно звонка со смартфона в контакт-центр.

      Как создать Личный кабинет на 104.ua: инструкция

      1. Номер контакт-центра своего региона можно найти по ссылке.
      2. Позвонив в контакт-центр, нужно назвать свой лицевой счет и при необходимости ответить на уточняющие вопросы оператора. Звонить нужного именно с мобильного, номер будет логином для входа в Личный кабинет.
      3. На ваш номер придет смс-сообщение с логином и паролем для входа.

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      Чтобы зайти в Личный кабинет, нужно перейти по ссылке в смс, ввести логин и пароль и нажать "Войти".

      Как могут клиенты пользоваться сервисом:

      • передать показания счетчика;
      • безопасно и просто заплатить за газ и его доставку;
      • загрузить счета;
      • отслеживать собственное потребление и расходы.

      По одному телефону в экспресс-регистрации можно зарегистрировать только один лицевой счет.

      Важливість карантину
      Важность карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Газ Коммунальные услуги
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