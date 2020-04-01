Как войти в личный кабинет на 104.ua: экспресс-регистрация
Оплата коммунальных услуг – это повод для многих людей выйти из дома во время карантина. Но на сайте 104.ua можно заплатить за газ и подать показатели счетчика онлайн. Сервис запустил услугу экспресс-регистрации: чтобы создать "Личный кабинет" достаточно звонка со смартфона в контакт-центр.
Как создать Личный кабинет на 104.ua: инструкция
- Номер контакт-центра своего региона можно найти по ссылке.
- Позвонив в контакт-центр, нужно назвать свой лицевой счет и при необходимости ответить на уточняющие вопросы оператора. Звонить нужного именно с мобильного, номер будет логином для входа в Личный кабинет.
- На ваш номер придет смс-сообщение с логином и паролем для входа.
Читайте также 69% украинцев почувствовали негативные последствия карантина: инфографика
Чтобы зайти в Личный кабинет, нужно перейти по ссылке в смс, ввести логин и пароль и нажать "Войти".
Как могут клиенты пользоваться сервисом:
- передать показания счетчика;
- безопасно и просто заплатить за газ и его доставку;
- загрузить счета;
- отслеживать собственное потребление и расходы.
По одному телефону в экспресс-регистрации можно зарегистрировать только один лицевой счет.
Читайте также
-
Коронавирус в России: зафиксировано более 2700 больныхсегодня , 13:06
-
Денис Ермак признал, что на скандальных "пленках Лероса" именно онсегодня , 12:56
-
Женщина снимала порно с 4-летней дочкой и продавала в интернетесегодня , 12:41
-
Более 100 военных США больны коронавирусом на борту авианосца: ситуация критическаясегодня , 14:21
-
Кличко продолжает совершать внезапные "налеты" на больницы: что было на этот раз – видеосегодня , 13:09
-
Конфликт Ермака и Лероса: как скандал повлияет на руководителя ОПсегодня , 13:01