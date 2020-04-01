Как войти в личный кабинет на 104.ua: экспресс-регистрация

Оплата коммунальных услуг – это повод для многих людей выйти из дома во время карантина. Но на сайте 104.ua можно заплатить за газ и подать показатели счетчика онлайн. Сервис запустил услугу экспресс-регистрации: чтобы создать "Личный кабинет" достаточно звонка со смартфона в контакт-центр.

Как создать Личный кабинет на 104.ua: инструкция

Номер контакт-центра своего региона можно найти по ссылке. Позвонив в контакт-центр, нужно назвать свой лицевой счет и при необходимости ответить на уточняющие вопросы оператора. Звонить нужного именно с мобильного, номер будет логином для входа в Личный кабинет. На ваш номер придет смс-сообщение с логином и паролем для входа.

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Чтобы зайти в Личный кабинет, нужно перейти по ссылке в смс, ввести логин и пароль и нажать "Войти".

Как могут клиенты пользоваться сервисом:

передать показания счетчика;

безопасно и просто заплатить за газ и его доставку;

загрузить счета;

отслеживать собственное потребление и расходы.

По одному телефону в экспресс-регистрации можно зарегистрировать только один лицевой счет.



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