109 тысяч украинцев эвакуировали из-за границы: что делать тем, кого забрать не успели
По данным МИД, по состоянию на конец суток 27 марта в Украину эвакуировали из-за границы 109 тысяч 448 человек. Министр инфраструктуры Владислав Криклий объяснил, что будет с теми украинцами, кого эвакуировать не успели.
В МИД отчитались о возвращении в Украину более 109 тысяч человек, однако, как уточнили в Мининфраструктуры, еще примерно 9000 все еще нуждаются в помощи, ведь хотели бы вернуться.
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Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, какой у правительства план действий по решению этой ситуации.
- Рейсы, которые начались 27 марта и будут завершаться после полуночи 28 марта, Украина примет.
- Минздрав обеспечит обследование украинцев, которые вернутся.
- Все эвакуированные подпишут согласие на добровольную изоляцию.
- Для людей, которые хотят вернуться в Украину, но пока не смогли, правительство готовит решение.
- Это решение будет предусматривать обсервацию.
Вместе с этим МИД просит тех украинцев, у кого есть такая возможность, оставаться в стране, в которой они находятся сейчас. Для поддержки этих людей будет работать программа "Защита".
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Коротко о карантине и эвакуации украинцев из-за рубежа
- В рамках карантинных мероприятий Украины полностью закрыла железнодорожное, авиационное сообщение, часть пунктов пропуска на границах.
- До сих пор украинцев, которые не успели вернуться в определенные сроки, эвакуировали специальными рейсами в "Борисполь" (с 24 марта в Украине работает только этот аэропорт).
- 26 марта президент Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта Государственная граница будет закрыта, а о гражданах Украины, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты.