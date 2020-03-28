109 тысяч украинцев эвакуировали из-за границы: что делать тем, кого забрать не успели

По данным МИД, по состоянию на конец суток 27 марта в Украину эвакуировали из-за границы 109 тысяч 448 человек. Министр инфраструктуры Владислав Криклий объяснил, что будет с теми украинцами, кого эвакуировать не успели.

В МИД отчитались о возвращении в Украину более 109 тысяч человек, однако, как уточнили в Мининфраструктуры, еще примерно 9000 все еще нуждаются в помощи, ведь хотели бы вернуться.

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, какой у правительства план действий по решению этой ситуации.

Рейсы, которые начались 27 марта и будут завершаться после полуночи 28 марта, Украина примет.

Минздрав обеспечит обследование украинцев, которые вернутся.

Все эвакуированные подпишут согласие на добровольную изоляцию.

Для людей, которые хотят вернуться в Украину, но пока не смогли, правительство готовит решение.

Это решение будет предусматривать обсервацию.

Вместе с этим МИД просит тех украинцев, у кого есть такая возможность, оставаться в стране, в которой они находятся сейчас. Для поддержки этих людей будет работать программа "Защита".

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Коротко о карантине и эвакуации украинцев из-за рубежа