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      109 тысяч украинцев эвакуировали из-за границы: что делать тем, кого забрать не успели

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      По данным МИД, по состоянию на конец суток 27 марта в Украину эвакуировали из-за границы 109 тысяч 448 человек. Министр инфраструктуры Владислав Криклий объяснил, что будет с теми украинцами, кого эвакуировать не успели.

      В МИД отчитались о возвращении в Украину более 109 тысяч человек, однако, как уточнили в Мининфраструктуры, еще примерно 9000 все еще нуждаются в помощи, ведь хотели бы вернуться. 

      К теме Эвакуация украинцев: из Таиланда вернулись 140 человек

      Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, какой у правительства план действий по решению этой ситуации.

      • Рейсы, которые начались 27 марта и будут завершаться после полуночи 28 марта, Украина примет.
      • Минздрав обеспечит обследование украинцев, которые вернутся.
      • Все эвакуированные подпишут согласие на добровольную изоляцию.
      • Для людей, которые хотят вернуться в Украину, но пока не смогли, правительство готовит решение.
      • Это решение будет предусматривать обсервацию.

      Вместе с этим МИД просит тех украинцев, у кого есть такая возможность, оставаться в стране, в которой они находятся сейчас. Для поддержки этих людей будет работать программа "Защита".

      Обратите внимание Зеленский: Когда я просил возвращаться, кое-кто летел за границу отдыхать

      Коротко о карантине и эвакуации украинцев из-за рубежа

      • В рамках карантинных мероприятий Украины полностью закрыла железнодорожное, авиационное сообщение, часть пунктов пропуска на границах.
      • До сих пор украинцев, которые не успели вернуться в определенные сроки, эвакуировали специальными рейсами в "Борисполь" (с 24 марта в Украине работает только этот аэропорт).
      • 26 марта президент Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта Государственная граница будет закрыта, а о гражданах Украины, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты.
      Коронавирус в России: умерли уже 4 человека
      27 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоровье Эвакуация украинцев Владислав Криклий Министерство инфраструктуры МИД Украины Коронавирус COVID-19 Новости Украины
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